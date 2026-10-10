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Yeni Delhi'de protestoyu önlemeye yönelik operasyonlarda Hamam Böceği lideri dahil 2 binden fazla gözaltı

Yeni Delhi'de planlanan gösteriyi engellemek için düzenlenen operasyonlarda, Hamam Böceği lideri dahil 2 binden fazla kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 17:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yeni Delhi'de protestoyu önlemeye yönelik operasyonlarda Hamam Böceği lideri dahil 2 binden fazla gözaltı

Yeni Delhi'de protestoya yönelik geniş çaplı gözaltılar

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de, Seçim Komisyonu Başkanı Gyanesh Kumar’ın istifası talebiyle Jantar Mantar’da düzenlenmesi planlanan gösteriyi engellemek amacıyla yoğun bir güvenlik operasyonu yürütüldü. Polis ve paramiliter güçlerin geniş çaplı müdahalesinde, hareketin kurucusu Abhijeet Dipke ile liderler Saurav Das ve Ashutosh Ranka Mumbai’den Delhi’ye inen uçakta gözaltına alındı; başkent genelinde ise 2 binden fazla kişinin alıkonulduğu bildirildi.

güvenlik önlemleri ve kısıtlamalar:

Yetkililer, şehir genelinde binlerce polis ve paramiliter personel görevlendirerek ana yollarda ve giriş noktalarında kontrol noktaları kurdu. Protestocuların otobüsleri arandı, araçlar denetlendi; barikatlar ve beton bloklar trafik akışını etkiledi. Bazı güzergâhlarda gözyaşartıcı gaz fırlatabilen araçlar konuşlandırıldı. Merkezi bölgelerde mobil internet hizmeti durduruldu, onlarca metro istasyonu ve pazar yeri kapatıldı; bu önlemler nedeniyle Delhi’ye gelmesi beklenen çok sayıda protestocu Jantar Mantar’a yaklaşamadı.

seçmen listesi iddiaları ve siyasi gerilim:

Gösterinin arka planında, seçim yetkililerinin son eyalet seçimlerinden önce seçmen listelerini değiştirdiği iddiaları yer alıyor. Indian Express’in haberine göre iki seçim yetkilisi, Gyanesh Kumar liderliğindeki revizyonun seçmen listelerinden yaklaşık 130 milyon ismi çıkardığını sorguladı. Kumar konuyla ilgili henüz açıklama yapmazken, Seçim Komisyonu ve Başbakan Narendra Modi’nin partisi Bharatiya Janata Party (BJP) usulsüzlük iddialarını reddetti. Muhalefet partileri ise listelerdeki değişikliklerin BJP’nin kazandığı son eyalet seçimlerinin sonuçlarını etkilediğini ve oylamaya gölge düşürdüğünü savunuyor.

Hamam Böceği hareketinin doğuşu ve eylem geçmişi:

Olayların temelinde, Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Surya Kant’ın 15 Mayıs’ta bazı aktivistleri ve işsiz gençleri “hamam böcekleri” ve “toplumun parazitleri” şeklinde nitelendirmesi var. Tepki olarak gençler tarafından kurulan Hamam Böceği Halk Partisi (CJP), kısa süre önce eğitim reformları ve Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan’ın istifası talepleriyle düzenlediği gösterilerde geniş katılım sağladı; bu eylemler sonucunda Bakan Pradhan görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Mevcut operasyonlar, Kumar ve Seçim Komisyonu etrafındaki tartışmalarla birlikte, hükümet için önemli bir sınav olarak değerlendiriliyor.

Hindistan&#039;da Seçim Komisyonu Başkanı Gyanesh Kumar&#039;ın istifasını isteyen &quot;Hamam Böceği&quot;...

Hindistan'da Seçim Komisyonu Başkanı Gyanesh Kumar'ın istifasını isteyen "Hamam Böceği" hareketinin başkent Yeni Delhi'de gerçekleştirmeyi planladığı gösteriyi engellemek amacıyla geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis, hareketin kurucusu da dahil 2 binden fazla kişiyi gözaltına aldı.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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