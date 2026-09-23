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Yeni dönemde Eskişehir yurtlarına yerleşen öğrencilere destek mesajı

2026-2027 eğitim döneminde Eskişehir'e gelen üniversite öğrencileri yurtlara yerleşti; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destek sözü verdi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yeni dönemde Eskişehir yurtlarına yerleşen öğrencilere destek mesajı

Eskişehir yurtlarında yeni eğitim-öğretim dönemi başladı

Üniversite eğitimini sürdürmek üzere 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde Eskişehir'e gelen öğrenciler, kentteki yurtlara yerleşti. Farklı şehirlerden gelen öğrenciler için yurtlarda karşılama ve yerleştirme işlemleri yoğun bir hazırlıkla gerçekleştirildi. İl müdürlüğü personeli, öğrencilerin ilk andan itibaren rahat etmesi için koordineli çalışma yürüttü.

karşılama ve yerleşim süreci:

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, yurtlara gelen öğrencileri karşılayarak odalarına yerleşmelerine yardımcı oldu. Tüm hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğü, öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sıcak bir ortam içinde yeni yuvalarına kavuşmasının sağlandığı bildirildi. Yerleşim sırasında bilgi verme, yönlendirme ve acil ihtiyaçların giderilmesine öncelik verildi.

destek ve iletişim:

İl müdürlüğü, öğrencilere eğitim hayatları boyunca destek sunulacağını vurguladı ve resmi sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Bu şehirde yalnız değilsiniz. İl müdürlüğü olarak her zaman yanınızdayız. Yeni eğitim-öğretim döneminde yurtlarımıza yerleşen tüm öğrencilerimize hoş geldiniz diyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılarla, güzel hatıralarla ve huzurla dolu bir eğitim dönemi diliyoruz. Yeni eğitim-öğretim dönemimiz hepiniz için hayırlı ve uğurlu olsun".

Yetkililer, öğrencilerin ihtiyaç duydukları her an destek sağlanmaya devam edileceğini belirterek, yeni dönemin hem akademik hem de sosyal açıdan verimli geçmesini temenni etti.

ÜNİVERSİTE OKUMAK İÇİN 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE ESKİŞEHİR&#039;E GELEN ÖĞRENCİLER YURTLARA...

ÜNİVERSİTE OKUMAK İÇİN 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE ESKİŞEHİR'E GELEN ÖĞRENCİLER YURTLARA YERLEŞTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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