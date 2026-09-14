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Metu: Galatasaray'ın evrensel tanınırlığı ve buraya gelmenin kariyerimdeki önemi

Chimezie Metu, Galatasaray'ın dünya çapında tanındığını; formayı giymek ve taraftarla buluşmanın kariyeri için büyük fırsat olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 16:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Metu: Galatasaray'ın evrensel tanınırlığı ve buraya gelmenin kariyerimdeki önemi

Metu'den galatasaray değerlendirmesi

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın Nijeryalı oyuncusu Chimezie Metu, Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen medya gününde sarı-kırmızılı kulübe dair düşüncelerini paylaştı. Metu, kulübün hem ülke içinde hem de uluslararası arenada çok tanınan bir yapıya sahip olduğunu vurguladı ve Galatasaray formasını giymenin kendisi için önemli bir adım olduğunu belirtti.

transferin anlamı ve beklentiler:

Metu, Galatasaray’a katılmayı kariyeri açısından büyük bir fırsat olarak nitelendirdi. Katıldığı organizasyonda şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle Galatasaray çok büyük bir kulüp. Herkes biliyor ve dünya üzerinde son derece tanınıyor. O yüzden benim için çok büyük bir fırsat aslında Galatasaray’a transfer olmak; renklerini taşımak, renkleri formamda giymek... Galatasaray’ın taraftarlarıyla da beraber çok heyecanlıyım aynı şekilde bu kulübe transfer olduğum için. Bu sezon için çok büyük umutlarımız var, çok güzel olacağına inanıyorum".

Metu, takımın bu sezon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Basketbol Süper Ligi mücadelesinde yer alacağını hatırlatarak hem kulüp hedeflerine hem de taraftar beklentilerine değindi. Oyuncunun vurguladığı nokta, kulüp kimliği ve taraftar desteğinin kendisi için motive edici olduğuydu.

osimhen'in rolü ve karar süreci:

Metu, Galatasaray’a transfer olmadan önce futbolcu Victor Osimhen ile konuştuğunu ve bu görüşmenin kararında etkili olduğunu söyledi. Metu, "Osimhen ile konuştum ama beni gelmeye ikna etmek gibi değil, aslında kulübün ne kadar harika olduğunu ve kendi düşüncelerini söyledi. Tabii ki de çok güzel şeyler de söylediği için günün sonunda kendi kararımı verdim. Ama benim için çok iyi bir konuşmaydı ve gelmemde gerçekten etkili oldu" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, takım içindeki iletişim ve oyuncular arasındaki bağların transfer kararlarında nasıl rol oynadığını göstermesi açısından dikkat çekici. Metu, hem kulübün prestijine hem de takım içindeki samimi sohbetlerin karar süreçlerine katkısına vurgu yaptı.

Medya gününde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Metu’nun açıklamaları, Galatasaray camiasının beklenti ve umutlarını yansıtırken, oyuncunun kulübe adapte olma ve sezon boyunca takım için katkı sağlama konusundaki kararlılığını ortaya koydu.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı&#039;nın Nijeryalı oyuncusu Chimezie Metu, sarı-kırmızılı kulübün...

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın Nijeryalı oyuncusu Chimezie Metu, sarı-kırmızılı kulübün çok büyük ve dünya çapında tanınan bir camia olduğunu söyledi. Metu, Galatasaray’a transferi öncesinde Victor Osimhen ile görüştüğünü ve Osimhen’in Türkiye’ye gelme kararında etkili olduğunu da ifade etti.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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