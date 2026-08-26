Yeni eğitim yılı öncesi ilçe müdürlüğünde hazırlık zirvesi

toplantının amaçları:

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş başkanlığında, şube müdürleri ve okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin yürütülecek çalışmalar ve okulların yeni döneme hazırlıkları masaya yatırıldı.

planlama ve hazırlıklar:

Toplantının ana gündem maddelerini yeni eğitim öğretim yılının planlanması, eğitim süreçlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi ile okulların açılışa hazır hale getirilmesi oluşturdu. Katılımcılar, okul binalarındaki fiziki eksiklikler, eğitim materyali ihtiyaçları ve idari düzenlemeler hakkında bilgi paylaştı ve önceliklendirme yaptı.

görüş alışverişi ve uygulama adımları:

Okul müdürlerinin görüş ve önerileri dinlendi; mesleki gelişim, öğrenci destek hizmetleri ve sınıf içi uygulamaların güçlendirilmesi gibi konularda karşılıklı istişareler yapıldı. Ayrıca, yürütülecek işler için sorumluluk dağılımı ve izleme mekanizmalarının oluşturulması kararlaştırıldı.

Toplantıda, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesi için okul, ilçe ve şube düzeylerinde koordinasyonun önemi vurgulandı. Katılımcılar önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası üzerinde mutabakata vardı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve tüm eğitim camiası açısından başarılı ve verimli geçmesi temennisinde bulundu ve ilgili birimlerin koordineli çalışmasının gerekliliğini belirtti.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YILDIRAY DEMİRTAŞ BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN OKUL MÜDÜRLERİ TOPLANTISINDA, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA İLÇEDE YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR VE OKULLARIN YENİ EĞİTİM DÖNEMİNE HAZIRLIKLARI MASAYA YATIRILDI.