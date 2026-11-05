Yeni görev dağılımıyla Erzincan TSO yönetimi önceliklerini açıkladı

yönetim kurulunda yeni görev dağılımı:

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu, yeni dönemin ilk toplantısını Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda yapılan değerlendirme sonucunda yönetim kurulu içi görev dağılımı yapılmış; Erdal Aydın ve Ahmet Tayyip Kalbur yönetim kurulu başkan yardımcılığına, Ömer Akbaş ise muhasip üyeliğe seçildi.

uygulamalar ve kararlar:

Toplantıda, önceki dönemde başlatılan huzur hakkı ücretlerinden feragat uygulamasının yeni dönemde de sürdürülmesine karar verildi. Ayrıca gündemdeki diğer maddeler ayrıntılı biçimde görüşülerek karara bağlandı ve odanın öncelikli çalışmaları için yol haritası teyit edildi.

yönetimin öncelikleri ve iletişim:

Başkan Ahmet Tanoğlu, yeni görevlere seçilen yönetim kurulu üyelerini tebrik etti ve başarı dileklerini iletti. Tanoğlu, yeni dönemde yönetimin üyelerle yakın temas halinde olacağını, sahada karşılaşılan sorunları doğrudan üyelerden dinleyip çözüm için atılacak adımları birlikte değerlendireceklerini vurguladı. Görev dağılımının ardından toplantı, planlanan gündem maddelerinin tamamlanmasıyla sona erdi.

ERZİNCAN TSO YÖNETİM KURULUNDA GÖREV DAĞILIMI YAPILDI