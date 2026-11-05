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Antalya'da COP31 güvenliği: 25 bin 739 personel görev başında

COP31, 9-20 Kasım 2026'da Antalya EXPO'da yapılacak; Emniyet Genel Müdürlüğü toplam 25 bin 739 personeli çeşitli noktalarda görevlendirdi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 20:41

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Antalya'da COP31 güvenliği: 25 bin 739 personel görev başında

hazırlık ve koordinasyon:

Türkiye'nin ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde düzenlenecek olan COP31, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya EXPO Fuar alanı'nda kapılarını açmaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük iklim zirvesi niteliğindeki etkinliğe 197 ülke ile Avrupa Birliği taraf oluyor; bu kapsamda yüksek profilli heyetlerin katılımı bekleniyor.

güvenlik planının ana hatları:

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve Antalya Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde, zirvenin huzurlu ve güvenli geçmesi için kapsamlı bir güvenlik mimarisi oluşturuldu. Emniyet teşkilatı tüm birimleriyle hazırlıklarını en üst düzeyde sürdürürken, planlama sürecinde karşılama, konaklama, ulaşım ve ana etkinlik alanına ilişkin detaylı senaryolar hazırlandı.

Zirve süresince devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, üst düzey delegeler ile çok sayıda uluslararası sivil toplum temsilcisinin güvenliği ön planda tutulacak. Bu kapsamda havalimanı karşılama noktaları, konaklama tesisleri, kritik ulaşım güzergahları ile EXPO Fuar alanı ve çevresi özel olarak planlanan güvenlik uygulamalarına dahil edildi.

saha dağılımı ve görev gücü:

Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının kadrolarından oluşturulan toplam 25 bin 739 personel, COP31 süreci boyunca farklı görev ve noktalarda sahada aktif olarak görevlendirildi. Bu personel, hem statik güvenlik tedbirlerini hem de hareketli devriyeleri kapsayan görev tanımlarıyla etkinlik boyunca hazır bulunacak.

Yetkililer, kamu güvenliğini sağlarken aynı zamanda zirvenin akışının sekteye uğramamasına yönelik tedbirleri hayata geçireceklerini belirtti. Planlama ve uygulama aşamalarında koordinasyonun sürekli sağlanacağı, gerektiğinde ilave önlemlerin devreye alınacağı bildirildi.

Emniyet kaynakları, organizasyon sürecinin tüm paydaşlarla iş birliği içinde yürütüldüğünü ve güvenlik hazırlıklarının katılımcıların emniyetini teminat altına alacak şekilde tasarlandığını vurguladı.

EGM tarafından, COP31 için 25 bin 739 personel görevlendirildi

EGM tarafından, COP31 için 25 bin 739 personel görevlendirildi

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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