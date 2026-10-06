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Yeni Parti sahada büyüyor: 753 bin üye ve 18 Ekim hazırlığı

Özgür Özel, YENİ Parti üyeliğinin bu sabah 753 bine çıktığını açıkladı; parti saha çalışmalarını sürdürerek 18 Ekim’de il başkanlığı seçimlerine gidiyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Merve Çelik

Yeni Parti sahada büyüyor: 753 bin üye ve 18 Ekim hazırlığı

YENİ Parti üye sayısını ve saha stratejisini açıkladı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda üye sayısının bu sabah itibarıyla 753 bine ulaştığını duyurdu. Özel, partinin kuruluş döneminden itibaren sahadan hiçbir zaman kopmadığını vurgulayarak, üye sayısının hızla artmaya devam ettiğini söyledi.

saha çalışması ve illere yayılma:

Özel, partinin kuruluş sürecinde milletle birlikte olunduğunu, yaz tatili boyunca milletvekillerinin kendi illerinde, ilçelerinde, beldelerinde ve köylerinde çalışmalar yaptığını anlattı. Planlanan iki ayrı 10’ar günlük programla başlangıçta 61 ilde temas edilen çalışma ağının ekim ayı içinde hızla 81 ile tamamlanacağını belirtti. Bu süreçte partinin amaçlarından birinin saha temasıyla çözüm önerilerini doğrudan halka anlatmak olduğunu ifade etti.

Genel başkan Özel, Meclis çalışmalarına da başlanacağını söyleyerek, komisyonlarda yer alınacağını ve seçim sandığı gelene kadar grubun Anadolu’nun dört bir yanında sahada kalacağını kaydetti. Ayrıca parti yönetimi, il başkanlığı seçimi takvimine değinerek, bugüne kadar üye olmuş 753 bin vatandaşın 18 Ekim tarihinde 81 ilde il başkanı seçimi için oy kullanacağını bildirdi.

bütçe, hesap verme ve toplumsal vaatler:

Özel, YENİ Parti’nin bütçesinin millet tarafından oluşturulduğunu ve partinin bundan sonra da milletin emaneti olan kaynakların hesabını şeffaf biçimde vereceğini vurguladı. Yeni dönemde partinin hedefleri arasında sokağın, çarşının, pazarın, tarlanın ve evlerin sorunlarını gündeme taşımak; kadınların, gençlerin, emeklinin, emekçinin, esnafın ve çiftçinin beklentilerini karşılamak olduğu belirtildi. Özel, muhalefetin umut kırıcı taktiklerine karşı parti içinde umut ve heyecanın bulunduğunu söyleyerek, seçimde iddialı olduklarını ifade etti.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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