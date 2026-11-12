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Yenice ormanlarında sonbahar, kar ve sisin bir araya geldiği kartpostallar

Karabük'ün Yenice ilçesinde sonbahar yaprakları, yağan kar ve sisin birleşmesi dron görüntüleriyle büyüleyici, kartpostallık manzaralar sundu.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Yenice ormanlarında sonbahar, kar ve sisin bir araya geldiği kartpostallar

Yenice'nin sonbahar ve kış arası manzarası:

Karabük'ün Yenice ilçesinde sonbaharın renkleri, yüksek kesimlerde beliren kar örtüsü ve alçaktan süzülen sis tabakası bir araya gelerek benzersiz görüntüler oluşturdu. Bölge, Avrupa’nın 100 sıcak noktasından biri olarak kabul ediliyor ve Türkiye’nin en büyük blok ormanlarını barındırmasıyla biliniyor; bu özellikler Yenice'yi mevsim geçişlerinin en etkileyici sahnelerinden birine dönüştürdü.

Sis ve karın buluşması:

Dronla kaydedilen görüntülerde ormanlık alanların sis bulutları arasında kaybolduğu, yüksek tepelerin bulutların üzerine çıktığı anlar dikkat çekiyor. İnce karla kaplanan ağaçlar beyaza bürünürken, sararmış yaprakların dokusu ile karın sadeliği yan yana geldi. Orman içinden kıvrılarak geçen yollar ve sisin yarattığı gizemli atmosfer, izleyenlere adeta doğal bir tablo sundu.

Doğa tutkunları için çekim noktası:

Yenice, biyolojik çeşitlilik bakımından en zengin bölgelerden biri olarak anılıyor ve geniş orman alanları, zengin bitki örtüsü ile yaban hayatı sayesinde doğa fotoğrafçıları ve yürüyüş meraklılarının ilgisini çekiyor. Sonbahar ile kışın kesiştiği bu dönem, bölgenin sunduğu görsel çeşitliliği en çarpıcı haliyle ortaya koyuyor.

Yağışların ardından yükselen sis ve yükseklerde kalan kar örtüsü, Yenice'nin doğal zenginliğini yeniden görünür kıldı. Dron görüntüleri, bu anları havadan izleyene taşıyarak bölgenin manzara değerini vurguladı ve doğanın müdahalesiz sunduğu güzelliği kayda geçirdi.

KARABÜK&#039;ÜN YENİCE İLÇESİNDE SONBAHARIN RENKLERİ, YAĞAN KAR VE SİSLE BİRLEŞİNCE ORTAYA...

KARABÜK'ÜN YENİCE İLÇESİNDE SONBAHARIN RENKLERİ, YAĞAN KAR VE SİSLE BİRLEŞİNCE ORTAYA KARTPOSTALLIK MANZARALAR ÇIKTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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