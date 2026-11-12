rengârenk parklar Osmangazi'de hayat buldu

çalışmaların kapsamı:

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki park ve yeşil alanların estetik görünümünü artırmak için mevsimine uygun uygulamalar yürütüyor. Yapılan düzenlemelerle vatandaşlara daha bakımlı ve ferah dinlenme alanları sunulması hedefleniyor. Hem yeni açılan yeşil alanlar hem de mevcut parklar, görsel zenginlik ve doğal dengenin korunması gözetilerek ele alınıyor.

bahar bahçesi uygulaması:

Park ve yeşillik alanlarında yapılan son çalışmalardan biri, Macera Park içinde yer alan Bahar Bahçesi'nde gerçekleşti. Ekipler, iklim şartlarına uygun tür tercihleriyle menekşe ve siklamen (Cyclamen) fidelerini dikti. Bu çeşitlendirme, bahçenin canlılığını artırırken ziyaretçilere renkli ve dikkat çekici bir ortam sunuyor.

Çiçeklendirme çalışmalarının ortaya çıkardığı manzara, sadece görsel bir iyileştirme sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda parklarda geçirilen zamanın kalitesini yükseltiyor. Yerel sakinler ve ziyaretçiler, bakımlı ve düzenli alanlarda dinlenme, yürüyüş ve fotoğraf gibi etkinlikler için daha fazla seçenek buluyor.

sürdürülebilir bakım ve planlama:

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çiçeklendirme ve bakım işlerini mevsimsel ihtiyaçlara göre planlıyor. Yılın farklı dönemlerinde iklime uygun bitki türleri seçilerek toprakla buluşturulan fideler, periyodik bakım ve düzenlemelerle destekleniyor. Bu yaklaşım, bitkilerin sağlıklı gelişimini sağlamayı ve parklarda sürekliliği korumayı amaçlıyor.

Osmangazi genelinde yürütülen uygulamalar, ilçe sakinlerine daha estetik ve kullanışlı açık alanlar sunmayı sürdürecek. Mevsimsel planlama sayesinde parklar, yıl boyunca farklı renk ve dokularla canlı tutulacak, böylece ortak yaşam alanlarının kalitesi korunacak.

OSMANGAZİ’DE PARKLAR RENGÂRENK