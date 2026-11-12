Kayranlı Dağı'nın zirve yamaçlarında üç geyik görüldü

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, Kayranlı Dağı ile Meryemçil bölgesinde doğal ortamlarında dolaşan üç geyik bölgeye çıkan vatandaşlar tarafından görüntülendi. İzleyenler, hayvanları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kayıt altına aldı.

görüntülerin çekildiği alanın özellikleri:

Olay, Andırın ilçesine bağlı Geben Mahallesi sınırlarındaki sarp ve kayalık yapısıyla bilinen Kayranlı Dağı'nda gerçekleşti. Vatandaşlar, dağın zirveye yakın yamaçlarında yürürken üç geyiği fark etti ve bir süre boyunca doğal hareketlerini izledi.

gözlemler ve sonuçlandırma:

Kayıtlarda geyiklerin sakin bir şekilde hareket ettiği, bir süre sonra ise görüş alanından çıktığı görülüyor. Görüntüler, bölgedeki doğa yaşamına ilişkin canlı bir tanıklık sunarken, cep telefonu kameralarıyla elde edilen bu tür kayıtlar yerel gözlemlerin belgelenmesine katkı sağlıyor. Olay sırasında herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi ve geyikler kısa süre içinde gözden kayboldu.

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNDEKİ SARP KAYALIKLARIYLA BİLİNEN MERYEMÇİL BÖLGESİNDE YÜRÜYÜŞ YAPAN DOĞASEVERLER, KARŞILARINDA ÜÇ GEYİK GÖRDÜ. YABAN HAYATININ ZENGİNLİĞİNİ GÖZLER ÖNÜNE SEREN O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ.