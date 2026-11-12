Nilüfer'de İzmir yolu bağlantıları genişletiliyor

Nilüfer'de İzmir Yolu bağlantı çalışmaları sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda kent genelinde yürüttüğü ulaştırma yatırımlarını Nilüfer ilçesindeki İzmir Yolu çevresindeki bağlantı ve yan yollarda yoğunlaştırdı. Şahin Biba başkanlığında başlatılan ulaşım seferberliği kapsamında ekipler, ihtiyaç tespitine ve vatandaş taleplerine öncelik vererek müdahaleleri hızlandırdı.

Çalışmanın boyutu ve ilerleyişi:

Projede toplam 1,9 kilometrelik güzergâhta asfalt çalışması planlandı ve bunun 1,6 kilometresi tamamlandı. Ekipler bugüne kadar 64.000 ton kazı ve dolgu imalatı ile 5.200 ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Kalan 300 metrelik bölümde ise çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor; bu etap için ayrıca 4.000 ton kazı ve dolgu ile 400 ton asfalt serimi öngörülüyor.

Hedeflenen iyileştirmeler ve güvenlik:

Proje kapsamında mevcutta 6 metre genişliğindeki yetersiz yollar, güvenliği ve konforu artırmak amacıyla 9 metre genişliğe çıkarılacak. Bu genişletme ile sürücüler ve yayalar için daha akıcı ve güvenli bir ulaşım hedefleniyor.

Bursa genelinde yürütülen çalışmalar Nisan-Ekim 2026 tarihli yedi aylık dönemde de önemli ilerleme gösterdi; ekipler il genelinde 90 kilometrelik asfalt kaplama ve 425 kilometrelik sathi kaplama yaptı, son 7 ayda ise Bursa'ya 30 kilometreden fazla yeni imar yolu kazandırıldı. Kasım ayında da şehir genelinde saha taramaları ve vatandaş talepleri doğrultusunda ulaşım ağı güçlendirme imalatları devam ediyor.

Yetkililer, planlanan imalatların tamamlanmasının ardından bölgedeki trafik akışında ve yol güvenliğinde belirgin iyileşme sağlanacağını belirtti.

BÜYÜKŞEHİR, İZMİR YOLU’NUN BAĞLANTI AKSLARINI YENİLİYOR