İnegöl metal sanayi bölgesine 65 araçlık düzenli otopark

Atıl alan 1.800 metrekarelik otoparka dönüştürülüyor

İnegöl Belediyesi, Metal Sanayi bölgesinde, Akpınar Kavşağı mevkiinde bulunan iki ayrı parseldeki atıl alanı düzenleyerek şehir içinde düzenli otopark alanı oluşturma çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan uygulama, bölgedeki park sorununa çözüm getirmeyi hedefliyor.

Çalışmalar 22. Metal Sokak üzerinde, yan yana bulunan iki parselde yürütülüyor. Toplam 1.800 metrekarelik alanda yapılan düzenlemelerle 65 araç kapasiteli bir otopark oluşturulacak. Proje kapsamında sahalardan birinin düzenlemesi tamamlandı, ikinci parseldeki çalışmaların da en kısa sürede bitirilmesi planlanıyor.

Belediye ve esnaf bir arada:

Başkan Alper Taban, Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Emin Özdemir, Madeni Sanatkârlar Odası Başkanı Ersin Acar ve Sinanbey Mahallesi Muhtarı Kenan Alkuş ile birlikte çalışma alanında incelemelerde bulundu. Taban, esnafla sohbet ederek projenin sahadaki seyrini yerinde değerlendirdi.

Projenin amaçları ve beklentiler:

Başkan Taban incelemeleri sırasında, "Metal Sanayi bölgesinde gerçekleştirdiğimiz otopark uygulamasını yerinde görmek istedik." diyerek çalışmanın gerekçesini ve önceliklerini özetledi. Taban, İnegöl'ün nüfus ve araç sayısındaki hızlı artışa dikkat çekerek yeni park alanları oluşturmanın belediye gündeminde ön sırada olduğunu vurguladı.

Uygulamanın öncelikle bölgedeki esnafın ve ardından müşterilerin kullanımına sunulacağı belirtiliyor. Belediye, hem konut bölgelerinde hem de sanayi alanlarında benzer düzenlemelerle trafik ve park sorunlarını azaltmayı amaçlıyor. Emeği geçen ve katkı sunan ekiplerle paydaşlara teşekkür edildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin tamamladığı bölümün işletmeye açılması ve ikinci alanın düzenlenmesinin tamamlanmasıyla birlikte Metal Sanayi bölgesinde düzenli, güvenli ve planlı bir otopark alanı hizmete girmiş olacak.

METAL SANAYİ’YE 65 ARAÇLIK OTOPARK KAZANDIRILIYOR