Yenikaraman'da cuma buluşması: Aydın halkla omuz omuza

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, cuma programı kapsamında Yenikaraman Mahallesi'ni ziyaret ederek hem ibadet hem de mahalle buluşması gerçekleştirdi. Program, Baysal Camii'nde kılınan cuma namazıyla başladı ve belediye heyeti ile mahalle sakinleri arasında sıcak bir iletişim ortamı oluştu.

cami buluşması:

Namazın ardından Başkan Aydın, cami önünde vatandaşlarla selamlaşarak hayırlı cumalar temennisinde bulundu. Etkinlik sırasında Aydın, sıcak çorba ikramında bulunarak hemşehrileriyle sohbet etti. Programa; Yeni Parti Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Yenikaraman Mahalle Muhtarı Seyfi Yurtaçan ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

esnaf ve mahalle görüşmeleri:

Cuma programının sürdüğü mahallede Başkan Aydın, esnaf ziyaretleri yaparak işyeri sahiplerine hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Ziyaretlerde bölgenin ihtiyaçları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve mahalle sakinlerinin beklentileri yerinde dinlendi. Aydın, doğrudan iletişimin yerel yönetimdeki önemine vurgu yaparak hizmetlerin mahalle bazında şekillendirileceğini belirtti.

Halkla iç içe ve katılımcı belediyecilik yaklaşımını sahada sürdüren Başkan Aydın'ın ziyaretleri, mahalledeki talep ve önerilerin doğrudan alınmasına olanak sağladı. Osmangazi'nin her mahallesinde ihtiyaçlara yönelik çalışmaların öncelikli olduğu mesajı yine vurgulandı.

BAŞKAN AYDIN'IN CUMA DURAĞI YENİKARAMAN OLDU