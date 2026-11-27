kararın detayları:

Karabük'te 10 yıldır turizm sektöründe faaliyet gösteren KARTEM, yurt içi, yurt dışı ve okul turları kapsamında hazırladığı Batum yılbaşı turu programını iptal etti. Firma yetkilileri, son dönemde Batum yılbaşı turlarına olan ilginin arttığını ve bu talebe yönelik bir gezi planladıklarını belirtti.

İptal kararının nedeni olarak, Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik yaşandığı belirtilen olaylar gösterildi. Söz konusu haberlerde, taraftarların Filistin bayrağı açmaları nedeniyle şiddete maruz kaldıkları iddiaları öne çıktı ve bu gelişmeler firmanın programını sonlandırmasına yol açtı.

müşterilere bildirim ve firma duruşu:

Firma, ön rezervasyon yaptıran misafirlerine turun iptal edildiğini bildirdiklerini açıkladı. KARTEM yetkilisi Gülşah Kadriye Temli yaptığı açıklamada, planlama sürecini ve kararın gerekçesini anlattı. Temli, 'Son dönemlerde popülaritesi artan Batum yılbaşı turları gündeme gelmişti. Biz de firmamız olarak güzel bir Batum turu planlamayı düşünmüştük. Fakat dün akşam Gürcistan’da yaşanan Beşiktaş maçında taraftarlarımıza yönelik, Filistin bayrağı açtıkları için görmüş oldukları şiddetten ötürü yılbaşı programımızı iptal ettik. Ön rezervasyon yaptıran misafirlerimize turun iptal edildiğini bildirmiş bulunmaktayız.' ifadelerini kullandı.

Temli, kararın arkasındaki duruşu vurgulayarak, 'Zulme karşı insanların verdiği bu direnişe karşı biz de yanlarında olmak istedik. Bu taraftarımıza polis tarafından yapılmış olan bu orantısız gücü kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu bir insanlık davasıdır, vicdan davasıdır. O yüzden her zaman Türk milletinin yanında, Filistin’in yanında sizlerle tek yürek, tek millet diyoruz.' şeklinde konuştu.

Firma yetkilileri, misafirlerin ödemeleri ve iptal sürecine ilişkin bilgilendirmelerin sürdüğünü, yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesinin ardından ileride benzer programların tekrar gündeme gelebileceğini belirtti.

FİRMA YETKİLİSİ GÜLŞAH KADRİYE TEMLİ