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Yenilenen yolun rahatlığı hızlanmayı artırdı: Mudurnu'da radarlı denetim

Mudurnu ilçe girişindeki yenileme sonrası hızlanma ve kaza artışı görüldü; polis, yerleşim içindeki 50 kilometre/saat sınırını radarla denetlemeye başladı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yenilenen yolun rahatlığı hızlanmayı artırdı: Mudurnu'da radarlı denetim

Yenilenen yol sonrası artışın nedenleri:

Mudurnu ilçe girişinde yapılan yol yenilemesinin ardından bölgede seyreden araçların hızlarında belirgin bir artış tespit edildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar ve iş yeri sahiplerinin ilettiği şikayetler, trafik kazalarının yükseldiğine işaret etti. Bu değerlendirmeler üzerine yerel emniyet birimleri harekete geçti.

Yolun yenilenmesi ulaşımı kolaylaştırırken, yerleşim yeri sınırları içinde hızın yükselmesi muhtemel riskleri beraberinde getirdi. Sürücüler, konut ve iş yeri yoğunluğunun olduğu kesimlerde hız limitine uymadığında yaya ve diğer araçların güvenliği tehlikeye giriyor.

Polisin uygulamaya koyduğu önlemler:

Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güzergah üzerinde trafik uygulamalarını sıklaştırarak radar cihazıyla hız kontrolleri yapmaya başladı. Denetimlerde, yerleşim yeri içinde geçerli olan 50 kilometre/saat hız sınırına özellikle dikkat ediliyor.

Gerçekleştirilen uygulamaların temel hedefi muhtemel kazaların önüne geçmek, yayaların can güvenliğini sağlamak ve sürücülerin güvenli şekilde seyahat etmesini temin etmek olarak açıklandı. Emniyet yetkilileri, yenilenen yolun sunduğu ulaşım kolaylığının trafik kurallarına uyularak kullanılmasının önemine vurgu yaptı.

Sürücülere, konut ve iş yeri yoğunluğu bulunan bölümlerde hız sınırlarına uymaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarılar iletildi. Denetimlerin düzenli olarak devam edeceği belirtildi.

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE YENİLENEN İLÇE GİRİŞİ YOLUNDA ARAÇ HIZLARININ YÜKSELMESİ VE TRAFİK...

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE YENİLENEN İLÇE GİRİŞİ YOLUNDA ARAÇ HIZLARININ YÜKSELMESİ VE TRAFİK KAZALARININ ARTMASI ÜZERİNE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN RADARLI HIZ DENETİMİ BAŞLATILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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