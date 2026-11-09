Dolar 50,1755 +0,08%
Euro 56,2825 +0,73%
Bist 11.712,67 +2,00%
Altın Gram 6.669,20 +1,46%
EUR/USD 1,1206 +0,56%
Brent Petrol 94,69 -3,69%
--°

Kubbeyi inşa ederken kalıp çöktü: Viranşehir'de üç işçi yaralandı

Viranşehir'in Elbeğendi Mahallesi'nde cami inşaatında kubbe kalıbının çökmesi sonucu üç işçi yaralandı; yaralılar Viranşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 18:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kubbeyi inşa ederken kalıp çöktü: Viranşehir'de üç işçi yaralandı

olayın yaşandığı yer ve ilk bulgular:

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Elbeğendi Mahallesi'nde devam eden cami inşaatında, kubbe yapımında kullanılan kalıbın çöktüğü bildirildi. Olayın nedeninin henüz belirlenemediği kaydedildi.

Kalıbın aniden çökmesi sonucu inşaatta çalışan üç işçi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirdi.

yaralıların durumu ve müdahale:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı işçiler, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanedeki tedavi süreci ve yaralıların güncel sağlık durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı ve kazayla ilgili inceleme başlattı. İnceleme ekipleri, kalıp çökmesinin teknik ve örgütsel nedenlerini belirlemek üzere çalışma yapıyor.

Olay, yapım aşamasındaki yapıların iş güvenliği uygulamalarının önemini bir kez daha gündeme getirdi.

ÇÖKEN CAMİ İNŞAATI

ÇÖKEN CAMİ İNŞAATI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muş–Bitlis kara yolunda hafif ticari araç devrildi: iki kişi yaralandı
images

Habaş'taki patlamada yaralanan işçilerin isimleri ve tedavi merkezleri açıklandı
images

Başakşehir'de yol verme tartışması kaskla kavgaya dönüştü
images

İzmit'te beden eğitimi dersinde fenalaşan Alper Teoman Kavaklı yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Habaş'taki patlamada yaralanan işçilerin isimleri ve tedavi merkezleri açıklandı

Güven ve iş birliği ön planda: Suriye bakanı Yemen'e asker konuşlandırılmayacağını duyurdu

Yeşil bölge açıldı: cop31'de günlük 100 bin ziyaretçi hedefi

Başakşehir'de yol verme tartışması kaskla kavgaya dönüştü

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı