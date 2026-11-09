Kubbeyi inşa ederken kalıp çöktü: Viranşehir'de üç işçi yaralandı

olayın yaşandığı yer ve ilk bulgular:

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Elbeğendi Mahallesi'nde devam eden cami inşaatında, kubbe yapımında kullanılan kalıbın çöktüğü bildirildi. Olayın nedeninin henüz belirlenemediği kaydedildi.

Kalıbın aniden çökmesi sonucu inşaatta çalışan üç işçi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirdi.

yaralıların durumu ve müdahale:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı işçiler, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanedeki tedavi süreci ve yaralıların güncel sağlık durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı ve kazayla ilgili inceleme başlattı. İnceleme ekipleri, kalıp çökmesinin teknik ve örgütsel nedenlerini belirlemek üzere çalışma yapıyor.

Olay, yapım aşamasındaki yapıların iş güvenliği uygulamalarının önemini bir kez daha gündeme getirdi.

ÇÖKEN CAMİ İNŞAATI