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HABAŞ'taki patlamada ihmalle bağlantılı 5 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Aliağa'daki HABAŞ tesisindeki patlamada ihmalle ilişkili olduğu değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı; adli soruşturma genişletildi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 18:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

HABAŞ'taki patlamada ihmalle bağlantılı 5 şüpheli gözaltına alındı

HABAŞ'taki patlamada 5 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ (HABAŞ) tesislerinde saat 12.00 sıralarında yaşanan patlamayla ilgili olarak, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

patlamanın oluş şekli:

İncelemede, olayın sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiği değerlendirildi. O sırada vincin düşmesiyle malzemelerin doğal gaz hattına çarpmasının patlamaya yol açtığı belirtildi. Olay yerine gelerek inceleme yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, hem idari hem de adli soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

can kayıpları ve kurtarma çalışmaları:

Meydana gelen patlamada 10 işçi yaşamını yitirdi, 15 işçi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu kaydedildi. Ayrıca, enkaz altında kaldığı değerlendirilen 4 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Vali Elban, olayın meydana geldiği alanda üretim yapılmadığını vurguladı ve kurtarma ekiplerinin sahada yoğun şekilde çalıştığını aktardı. Olay yerinde hem teknik inceleme hem de delil toplama faaliyetleri yürütülüyor.

soruşturmanın yönü ve beklenen süreç:

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü adli soruşturma, olayda ihmal ya da sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen kişilerin tespitine odaklandı; gözaltına alınanların ifadelerinin alınmasının ardından soruşturma genişletilecek. İdari soruşturma ise tesisin işleyişi, güvenlik uygulamaları ve bakım kayıtları üzerinde yoğunlaşıyor.

Olayla ilgili cezaî ve idari süreçlerin ilerlemesine göre ek gözaltı veya adımlarla ilgili bilgiler yetkili makamlarca paylaşılacak.

İZMİR&#039;İN ALİAĞA İLÇESİNDEKİ HABAŞ DEMİR ÇELİK FABRİKASINDA MEYDANA GELEN PATLAMAYLA İLGİLİ ADLİ...

İZMİR'İN ALİAĞA İLÇESİNDEKİ HABAŞ DEMİR ÇELİK FABRİKASINDA MEYDANA GELEN PATLAMAYLA İLGİLİ ADLİ SORUŞTURMA KAPSAMINDA 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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