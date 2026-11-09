Boyabat'ta kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Boyabat'ta servis minibüsü ile motosiklet çarpıştı

Sinop'un Boyabat ilçesinde akşam saatlerinde öğrenci servisi ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, ilçedeki eski emniyet kavşağında meydana geldi.

Kazanın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, öğrencileri taşıyan servis minibüsü karşı istikamete geçme girişiminde bulunduğu sırada bir motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

KARŞI İSTİKAMETE GEÇMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ İLE BİR MOTOSİKLET ÇARPIŞTI. ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.