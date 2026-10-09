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Yenipazar'da ceviz mevsimi başladı, kaymakam üreticilerle bahçede

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde ceviz hasadı başladı. Kaymakam Yunus Emre Polat ile İlçe Tarım Müdürü Çetin Tokur üreticilerle hasada katıldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yenipazar'da ceviz mevsimi başladı, kaymakam üreticilerle bahçede

ziyaret ve hasat çalışması:

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde ceviz hasadı sezonu başladı. Kaymakam Yunus Emre Polat ve İlçe Tarım Müdürü Çetin Tokur Kükürt Köyü'nü ziyaret ederek üreticilerle birlikte hasada katıldı.

bahçede üreticiyle buluşma:

Ziyaret, üretici Murat Öner'in bahçesinde gerçekleştirildi. Hasat sırasında yetkililer vatandaşlarla bir araya gelerek ceviz üretimi, rekolte ve verim durumu hakkında bilgi aldı ve sahadaki çalışmaları yerinde inceledi.

tarımsal üretime vurgu ve dilekler:

Tarımsal üretimin önemine dikkat çekilen ziyarette üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu temennisinde bulunuldu. Kaymakam Polat, "İlçemizde tarımsal üretimin her alanında emek veren üreticilerimizin yanındayız. Ceviz hasadının üreticilerimiz için bereketli ve kazançlı bir sezon olmasını diliyor, emekleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaret, üreticilerle yapılan sohbet ve değerlendirmelerle tamamlandı.

BİLECİK’TE CEVİZ HASADI HEYECANI

BİLECİK’TE CEVİZ HASADI HEYECANI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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