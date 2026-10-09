Yenipazar'da ceviz mevsimi başladı, kaymakam üreticilerle bahçede

ziyaret ve hasat çalışması:

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde ceviz hasadı sezonu başladı. Kaymakam Yunus Emre Polat ve İlçe Tarım Müdürü Çetin Tokur Kükürt Köyü'nü ziyaret ederek üreticilerle birlikte hasada katıldı.

bahçede üreticiyle buluşma:

Ziyaret, üretici Murat Öner'in bahçesinde gerçekleştirildi. Hasat sırasında yetkililer vatandaşlarla bir araya gelerek ceviz üretimi, rekolte ve verim durumu hakkında bilgi aldı ve sahadaki çalışmaları yerinde inceledi.

tarımsal üretime vurgu ve dilekler:

Tarımsal üretimin önemine dikkat çekilen ziyarette üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu temennisinde bulunuldu. Kaymakam Polat, "İlçemizde tarımsal üretimin her alanında emek veren üreticilerimizin yanındayız. Ceviz hasadının üreticilerimiz için bereketli ve kazançlı bir sezon olmasını diliyor, emekleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaret, üreticilerle yapılan sohbet ve değerlendirmelerle tamamlandı.

BİLECİK’TE CEVİZ HASADI HEYECANI