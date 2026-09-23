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Yenipazar'da kaymakamdan öğrencilere yeni dönem vurgusu

Kaymakam Yunus Emre Polat, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesi Yenipazar'da üç okulda öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek başarı dileğinde bulundu.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yenipazar'da kaymakamdan öğrencilere yeni dönem vurgusu

Yenipazar kaymakamı okulları ziyaret etti

Yunus Emre Polat, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Bilecik’in Yenipazar ilçesinde okulları ziyaret etti. Ziyaretlerde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen kaymakam, yeni dönemin hayırlı ve verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Ziyaret programı:

Kaymakam Polat, program kapsamında 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ve Çok Programlı Anadolu Lisesini gezerek idarecilerden okulun hazırlıkları hakkında bilgi aldı ve sınıfları ziyaret etti. Etkinliklerde öğrencilerin okula adaptasyonu ve eğitim-öğretim sürecinin kalitesine vurgu yapıldı.

ziyarette eşlik edenler:

Programa Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Öztürk ve okul müdürleri de katıldı. Yerel yöneticiler ve eğitimciler birlikte, yeni dönem için öğrenci ve öğretmenlere başarı dileklerini iletti.

Ziyaret, yerel yönetim ile eğitim kurumları arasındaki iletişimin güçlendirilmesine ve okul çevresinde güvenli, destekleyici bir eğitim ortamının sürdürülmesine yönelik kararlılığı pekiştirdi.

KAYMAKAM POLAT ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

KAYMAKAM POLAT ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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