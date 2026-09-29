Dolar 48,9150 -0,15%
Euro 55,6360 -0,13%
Bist 12.464,78 -1,02%
Altın Gram 6.560,63 +0,08%
EUR/USD 1,1351 -0,19%
Brent Petrol 97,91 +0,08%
--°

Yeşilyurt'ta beylerderesi yaşam vadisi ile Çırmıhtı hattı güçlendiriliyor

Yeşilyurt'un Beylerderesi Yaşam Vadisi projesi 360 milyon TL'lik yatırımla tarihi Çırmıhtı hattında 4,5 km'lik yeni bir turizm ve yaşam alanı oluşturacak.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Yeşilyurt'ta beylerderesi yaşam vadisi ile Çırmıhtı hattı güçlendiriliyor

Beylerderesi Yaşam Vadisi projesinde saha incelemeleri ve hedefler

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ilçenin tarihi bölgeleri arasında yer alan Kadim Çırmıhtı ile Beylerderesi arasındaki güzergahta sürdürülen "Beylerderesi Yaşam Vadisi" projesinin önemli bir turizm ve sosyal yatırım olduğunu belirtti. Projenin toplam maliyeti 360 Milyon TL olarak açıklanırken, çalışmaların 1. etap 2. kısım sahasında yerinde incelendiği ifade edildi.

Başkan Geçit incelemeye belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları ile birlikte katıldı. Hıroğlu Mahalle Muhtarı Uğur Topaloğlu ve Hamidiye Mahalle Muhtarı Abdullah Taşdemir proje için bölgenin sosyal, kültürel ve turizm potansiyelini ortaya çıkaracak yatırım olduğu yönünde görüş bildirdi ve Başkan Geçit'e teşekkür etti.

projenin kapsamı ve ilerleme:

Proje yaklaşık 4,5 kilometrelik bir güzergâhı kapsıyor. Bu hattın ilk etabında Çırmıhtı ile Abdülhamithan Köprüsü arasındaki bölüme odaklanıldı. Başkan Geçit, projenin 1 kilometrelik bölümünün geçtiğimiz aylarda tamamlandığını, yaklaşık 1,5 kilometrelik bölümde çalışmaların sürdüğünü ve planlanan takvime göre kasım ayında toplam 2,5 kilometrelik kısmın hizmete açılacağını söyledi.

Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi Şerafettin Durak projeyi, büyük depremler sonrası Çırmıhtı'nın yeniden inşası, sosyal ve ekonomik yapısının güçlendirilmesi ve turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması bakımından önemli bulduğunu ifade etti ve Belediye Başkanı'na destekleri için teşekkür etti.

kadim bölgelerin yeniden ayağa kaldırılması ve destekler:

Başkan Geçit, Çırmıhtı başta olmak üzere Yeşilyurt'un farklı noktalarındaki turizm yatırımlarını aralıksız sürdürdüklerini vurguladı. Projenin sadece yeni bir gezinti alanı oluşturmayacağını; doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerin korunması ve ön plana çıkarılması açısından da katkı sağlayacağını belirtti.

Geçit ayrıca, Çırmıhtı, Gündüzbey, Banazı, Kileyik ve Barguzu merkezlerinin rezerv alan kapsamına alınmasıyla birlikte bu kadim bölgelerde kapsamlı dönüşüm sürecinin önünün açıldığını anlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, milletvekilleri, valilik ve büyükşehir belediyesi ile yürütülen işbirliklerine teşekkür ederek, çarşı merkezleri ve meydanlarla ilgili ihalelerin yakın zamanda yapılacağını, çalışmaların ise 2027 yılının ilk aylarında başlamasının hedeflendiğini aktardı.

Lezzet Caddesi ve tescilli konakların bulunduğu alanda süren restorasyonlara da değinen Geçit, Beylerderesi Yaşam Vadisi Projesi ile bölgenin yeniden ayağa kalkış sürecine güçlü katkı sunmayı amaçladıklarını ifade etti. Başkan, Çırmıhtı'nın doğal güzellikleri, tarihi dokusu, gastronomisi, mesire alanları, havası ve suyuyla Malatya'nın vitrini olduğunu belirterek bölgenin yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini vurguladı ve karşılaşılan zorluklara rağmen çalışmalardan vazgeçmediklerini söyledi.

Başkan Geçit sözlerini, bu kadim bölgeleri kültürüne ve tarihine yakışır şekilde yeniden ayağa kaldıracaklarını belirterek tamamladı. Devlet desteği, yerel yönetim gayreti ve hayata geçirilen projelerle Yeşilyurt'un turizmden ekonomiye, sosyal yaşamdan kültürel mirasa kadar her alanda güçlenerek geleceğe taşınmasına çalışılacağı ifade edildi.

Yapılan tüm yatırımların ilçeye, şehre ve hemşehrilere hayırlı olması dileğiyle çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

&quot;BEYLERDERESİ YAŞAM VADİSİ PROJEMİZ İLE ŞEHRİMİZİN İNŞASINA GÜÇLÜ BİR DESTEK...

"BEYLERDERESİ YAŞAM VADİSİ PROJEMİZ İLE ŞEHRİMİZİN İNŞASINA GÜÇLÜ BİR DESTEK SUNACAĞIZ"

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tokat'ta Ocaklı köy yolu sağanak sonrası çöktü
images

Erzurum iç sularına 340 bin yavru sazanla ekolojik destek
images

Sarıdanışment'te orman vasfını yitiren araziden köylülere kışlık odun desteği
images

Edirne sonbaharı erken karşıladı: yağmur ve serinlik etkili

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

çanakkale'de kamu iletişimini güçlendirmeye yönelik iki günlük eğitim başladı

Muhtar atıyla konvoyu durdurup gelinle damada sürpriz yaptı

Kayseri sanayi odası ortak akılla yeni döneme hazırlanıyor

Elazığ'da ağaca çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan