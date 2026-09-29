Yeşilyurt'ta beylerderesi yaşam vadisi ile Çırmıhtı hattı güçlendiriliyor

Beylerderesi Yaşam Vadisi projesinde saha incelemeleri ve hedefler

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ilçenin tarihi bölgeleri arasında yer alan Kadim Çırmıhtı ile Beylerderesi arasındaki güzergahta sürdürülen "Beylerderesi Yaşam Vadisi" projesinin önemli bir turizm ve sosyal yatırım olduğunu belirtti. Projenin toplam maliyeti 360 Milyon TL olarak açıklanırken, çalışmaların 1. etap 2. kısım sahasında yerinde incelendiği ifade edildi.

Başkan Geçit incelemeye belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları ile birlikte katıldı. Hıroğlu Mahalle Muhtarı Uğur Topaloğlu ve Hamidiye Mahalle Muhtarı Abdullah Taşdemir proje için bölgenin sosyal, kültürel ve turizm potansiyelini ortaya çıkaracak yatırım olduğu yönünde görüş bildirdi ve Başkan Geçit'e teşekkür etti.

projenin kapsamı ve ilerleme:

Proje yaklaşık 4,5 kilometrelik bir güzergâhı kapsıyor. Bu hattın ilk etabında Çırmıhtı ile Abdülhamithan Köprüsü arasındaki bölüme odaklanıldı. Başkan Geçit, projenin 1 kilometrelik bölümünün geçtiğimiz aylarda tamamlandığını, yaklaşık 1,5 kilometrelik bölümde çalışmaların sürdüğünü ve planlanan takvime göre kasım ayında toplam 2,5 kilometrelik kısmın hizmete açılacağını söyledi.

Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi Şerafettin Durak projeyi, büyük depremler sonrası Çırmıhtı'nın yeniden inşası, sosyal ve ekonomik yapısının güçlendirilmesi ve turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması bakımından önemli bulduğunu ifade etti ve Belediye Başkanı'na destekleri için teşekkür etti.

kadim bölgelerin yeniden ayağa kaldırılması ve destekler:

Başkan Geçit, Çırmıhtı başta olmak üzere Yeşilyurt'un farklı noktalarındaki turizm yatırımlarını aralıksız sürdürdüklerini vurguladı. Projenin sadece yeni bir gezinti alanı oluşturmayacağını; doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerin korunması ve ön plana çıkarılması açısından da katkı sağlayacağını belirtti.

Geçit ayrıca, Çırmıhtı, Gündüzbey, Banazı, Kileyik ve Barguzu merkezlerinin rezerv alan kapsamına alınmasıyla birlikte bu kadim bölgelerde kapsamlı dönüşüm sürecinin önünün açıldığını anlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, milletvekilleri, valilik ve büyükşehir belediyesi ile yürütülen işbirliklerine teşekkür ederek, çarşı merkezleri ve meydanlarla ilgili ihalelerin yakın zamanda yapılacağını, çalışmaların ise 2027 yılının ilk aylarında başlamasının hedeflendiğini aktardı.

Lezzet Caddesi ve tescilli konakların bulunduğu alanda süren restorasyonlara da değinen Geçit, Beylerderesi Yaşam Vadisi Projesi ile bölgenin yeniden ayağa kalkış sürecine güçlü katkı sunmayı amaçladıklarını ifade etti. Başkan, Çırmıhtı'nın doğal güzellikleri, tarihi dokusu, gastronomisi, mesire alanları, havası ve suyuyla Malatya'nın vitrini olduğunu belirterek bölgenin yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini vurguladı ve karşılaşılan zorluklara rağmen çalışmalardan vazgeçmediklerini söyledi.

Başkan Geçit sözlerini, bu kadim bölgeleri kültürüne ve tarihine yakışır şekilde yeniden ayağa kaldıracaklarını belirterek tamamladı. Devlet desteği, yerel yönetim gayreti ve hayata geçirilen projelerle Yeşilyurt'un turizmden ekonomiye, sosyal yaşamdan kültürel mirasa kadar her alanda güçlenerek geleceğe taşınmasına çalışılacağı ifade edildi.

Yapılan tüm yatırımların ilçeye, şehre ve hemşehrilere hayırlı olması dileğiyle çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

"BEYLERDERESİ YAŞAM VADİSİ PROJEMİZ İLE ŞEHRİMİZİN İNŞASINA GÜÇLÜ BİR DESTEK SUNACAĞIZ"