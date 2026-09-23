Yeşilyurt'ta kırsal yollara öncelik: Sütlüce'de 15 kilometrelik yenileme

Başkan Geçit saha çalışmalarını inceledi:

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, belediye yönetimi ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kırsal mahallelerde sürdürdüğü yol ve altyapı çalışmalarını Sütlüce Mahallesi'nde yerinde inceledi. Başkan Geçit'e Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Cüreoğlu ve Erkan Özgür de eşlik etti.

İncelemelerde, mahalle sakinleriyle buluşan Geçit, ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve projenin ilerleyişine ilişkin notlar paylaştı. Ziyarette mahalle muhtarı Mehmet Kılıç da hazır bulundu ve saha raporları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kırsal altyapı çalışmalarının kapsamı:

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Sütlüce Mahallesi ve farklı mezralarında sürdürülen işler arasında yol açma, mevcut yolların yenilenmesi, malzeme serimi ve sathi kaplama uygulamaları bulunuyor. Sahada devam eden uygulamalar, toplamda yaklaşık 15 kilometrelik bir güzergâhı kapsıyor.

Yetkililer, çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinlerinin ulaşım olanaklarında belirgin bir iyileşme ve güvenlik artışı sağlanacağını belirtti. Uygulamalar, kırsal alanların günlük yaşam kalitesini artırmaya yönelik planın parçası olarak yürütülüyor.

Yerel kalkınma ve ulaşım konforu:

Başkan Geçit, çalışmaların sadece yol onarımından ibaret olmadığını, aynı zamanda bölgenin genel kalkınma sürecine katkı sağlayacak altyapı ve üstyapı yatırımlarının da devam ettiğini vurguladı. Geçit, Malatya'nın yeniden ayağa kalkma sürecinde yerel yönetimlerin rolüne dikkat çekerek, Yeşilyurt'un her noktasında yatırımların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

Mahalle muhtarı Mehmet Kılıç, belediye ekiplerinin verdiği sözü yerine getirmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, Başkan Geçit ve emeği geçenlere mahalle sakinleri adına teşekkür etti. Kılıç, çalışmaların mahalle içi ulaşımı kolaylaştıracağını ve vatandaşların yaşam kalitesine olumlu yansıyacağını söyledi.

Gelecek planları ve devam eden çalışmalar:

Yetkililer, Sütlüce'deki çalışmalar tamamlandığında benzer ihtiyaçların bulunduğu diğer kırsal mahallelerde de programların devam edeceğini açıkladı. Belediye, ihtiyaca göre önceliklendirme yaparak altyapı yatırımlarını adım adım yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Başkan Geçit ziyaret sonunda mahallenin misafirperverliğinden dolayı muhtar ve vatandaşlara teşekkür etti ve yatırımların takipçisi olacaklarını belirtti. Yapılan çalışmalar, ilçedeki ulaşım ağını güçlendirirken kırsal bölgelerin kent bütünü içindeki entegrasyonunu sağlamayı amaçlıyor.

BAŞKAN GEÇİT, "YEŞİLYURT’UN HER NOKTASINDA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"