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Yeşilyurt'tan üreticiye hibe arpa: üç yılda 150 ton desteğe ulaşıldı

Yeşilyurt Belediyesi, Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahası'nda yetiştirilen 60 ton arpayı yüzde 100 hibe ile üreticilere dağıttı; üç yılda toplam 150 ton destek sağlandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 14:16

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EDİTÖR: Aslı Han

Yeşilyurt'tan üreticiye hibe arpa: üç yılda 150 ton desteğe ulaşıldı

Yeşilyurt'tan üreticiye hibe arpa

Yeşilyurt Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin yem maliyetlerini azaltmak ve tarımsal üretimi güçlendirmek amacıyla Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahası'nda üretilen 60 ton arpayı yüzde 100 hibe olarak üreticilere teslim etti. Dağıtım programı Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

başkanın mesajı:

Programda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, 'Üreticilerimizin ve çiftçilerimizin zaman yanındayız' mesajını vererek, Yeşilyurt'un tarımsal potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek ve özellikle hayvancılıkla uğraşanların maliyetlerini azaltmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Geçit, deprem koşullarına rağmen tarımı desteklemeyi ilk günden itibaren öncelik haline getirdiklerini vurguladı.

Başkan Geçit, Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahası'nda gerçekleşen üretim sonucu elde edilen 60 ton arpayı yüzde 100 hibe ile yetiştiricilere teslim ettiklerini, 2024 yılında 40 ton, 2025 yılında 50 ton ve bu yılda 60 ton olmak üzere üç yılda toplam 150 ton arpa desteği sağladıklarını aktardı. 'Bizim için tarım; toprağın bereketini, üreticimizin emeğini ve Yeşilyurt'un geleceğini korumaktır' ifadelerini kullandı.

sivil toplumun değerlendirmesi:

Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, tarımın önemini vurgulayarak bu tür yerel desteklerin tarımın sürdürülebilir hale gelmesi açısından değerli olduğunu söyledi ve Yeşilyurt Belediyesine teşekkür etti.

Tarım Platformu Birlik Başkanı İhsan Akın ise Yeşilyurt Belediyesi'nin tarımsal hizmetlerdeki yardımlarını 'örnek bir belediyecilik' olarak tanımladı. Akın, yerel yönetimlerin yol, su ve benzeri desteklerinin kırsal üreticiler için kritik önemde olduğunu belirterek belediye ve ekibine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından törene katılan üreticilere hazırlanan arpa çuvalları teslim edildi ve dağıtım tamamlandı.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ’NDEN ÜRETİCİLERE 60 TON ARPA DESTEĞİ

YEŞİLYURT BELEDİYESİ’NDEN ÜRETİCİLERE 60 TON ARPA DESTEĞİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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