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Yeşilyurt'un yetiştirdiği Ömer Faruk dünya üçüncüsüne uzandı

Yeşilyurt Belediyesporlu Ömer Faruk Yılmaz, İtalya'daki WAKO Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu ve Malatya'yı gururlandırdı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Yeşilyurt'un yetiştirdiği Ömer Faruk dünya üçüncüsüne uzandı

Yeşilyurt'un yetiştirdiği Ömer Faruk dünya üçüncüsüne uzandı

Yeşilyurt Belediyespor Kick-Boks Takımı sporcusu Ömer Faruk Yılmaz, İtalya’da düzenlenen WAKO Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonasında sergilediği performansla dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalyanın sahibi olarak Malatya ile Yeşilyurt’un uluslararası arenadaki gururu haline geldi.

şampiyonadaki mücadele:

Farklı ülkelerden gelen başarılı rakiplerin yer aldığı turnuvada ringe çıkan Ömer Faruk, azmi ve mücadele gücüyle dikkat çekti. Zorlu karşılaşmaların ardından elde ettiği dereceyle Türkiye’ye önemli bir uluslararası başarı kazandırdı. Yeşilyurt Belediyespor altyapısından yetişen genç sporcu, disiplinli çalışmalarının karşılığını almaya devam ediyor.

tebrik ve teşekkür mesajları:

Başarı sonrasında duygularını paylaşan Ömer Faruk Yılmaz, "Ülkemi ve şehrimi İtalya’da en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yaptım. Zorlu ve önemli karşılaşmaların ardından Dünya üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldum. Bu başarıda emeği olan Kick-Boks Federasyonu Başkanımıza, antrenörlerimize ve bizleri dualarıyla destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Spora ve sporcuya her zaman sahip çıkan, bizlerin Malatya’da en güzel ortamlarda çalışmamız için her türlü imkânı sağlayan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. İlhan Geçit’e ayrıca şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Bundan sonraki süreçte de daha büyük başarılara ulaşmak için çalışmalarımı sürdüreceğim" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise genç sporcuyu kutlayarak, "Ülkemizi ve şehrimizi uluslararası arenada başarıyla temsil ederek Dünya üçüncüsü olan Ömer Faruk Yılmaz’ı yürekten kutluyorum. Azmi, mücadelesi ve elde ettiği bu önemli derece bizleri gururlandırdı. Ömer Faruk’un başarılarının artarak devam edeceğine inanıyor, kendisine ve emeği geçen antrenörlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Ömer Faruk Yılmaz’ın elde ettiği bronz madalya, Yeşilyurt Belediyespor’un altyapı başarısını ve Malatya’daki spor ortamının genç yetenekleri uluslararası sahneye taşıma kapasitesini bir kez daha ortaya koydu. Genç sporcunun önümüzdeki dönemde daha yüksek hedeflere yönelmesi bekleniyor.

YEŞİLYURT BELEDİYESPORLU ÖMER FARUK YILMAZ DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

YEŞİLYURT BELEDİYESPORLU ÖMER FARUK YILMAZ DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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