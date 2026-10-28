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Yığılca'da üreticilere destek ve kokarca mücadelesi anlatıldı

Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kur'an Kursu'nda üreticilere ÇKS, fındıkta gübreleme, kahverengi kokarca mücadelesi ve kırsal destekleri anlattı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yığılca'da üreticilere destek ve kokarca mücadelesi anlatıldı

bilgilendirme toplantısının amacı:

Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, Merkez Kur’an Kursu'nda bir araya gelerek üreticilere yönelik kapsamlı bir bilgilendirme gerçekleştirdi. Toplantının temel hedefi, ilçedeki tarımsal üretimi geliştirmek ve üreticilerin uygulamalı bilgiye erişimini sağlamaktı. Katılımcılara tarımsal destekler, üretim planlaması ve sahada uygulanabilir öneriler aktarıldı.

ÇKS ve tarımsal destekler:

Programda öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) dönemindeki taahhütname ile başvuru işlemleri ve tarımsal üretim planlaması ele alındı. Üreticilere hangi belgelerin gerektiği, başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve mevcut destekleme kalemleri hakkında bilgi verildi. Yetkililer, desteklerden faydalanmanın üreticilerin gelir ve verimliliğini doğrudan etkilediğini vurguladı.

fındıkta gübreleme ve kokarca mücadele yöntemleri:

Toplantıda fındıkta doğru gübreleme uygulamalarının önemi üzerinde duruldu; toprak analizi ve ihtiyaca yönelik gübre seçiminin verimi artıracağı belirtildi. Ayrıca kahverengi kokarca (brown marmorated stink bug) ile mücadele konusuna yer verildi ve üreticilere zararlıyı takip, erken tespit ve uygun müdahale planlarının önemine ilişkin bilgiler aktarıldı.

kırsal kalkınma yatırımları ve bilgilendirmenin önemi:

Programda kırsal kalkınma yatırımları hakkında da bilgilendirme yapıldı; üreticilere yatırım fırsatları ve başvuru süreçlerine dair yönlendirmeler sunuldu. Yetkililer, bu tür bilgilendirme çalışmalarının üreticilerin güncel uygulamalara ve desteklere erişimini kolaylaştırdığını, sahadaki uygulama farkındalığını artırdığını belirtti.

YIĞILCA İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK PERSONELLERİ, MERKEZ KUR’AN KURSU’NDA VATANDAŞLARLA...

YIĞILCA İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK PERSONELLERİ, MERKEZ KUR’AN KURSU’NDA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK TARIMSAL DESTEKLEMELERDEN FINDIKTA GÜBRELEMEYE, KAHVERENGİ KOKARCA İLE MÜCADELEDEN KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINA KADAR BİRÇOK KONUDA BİLGİLENDİRME YAPTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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