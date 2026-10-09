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Yıkımlara ilişkin soruşturmada Malatya merkezli eş zamanlı operasyon

Malatya merkezli dört soruşturmada Mart 2023–Ocak 2024 dönemindeki yıkımlar incelendi; 9 Ekim 2026'da 7 ilde düzenlenen operasyonda 26 şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 15:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yıkımlara ilişkin soruşturmada Malatya merkezli eş zamanlı operasyon

operasyonun ayrıntıları:

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturmaların yürütücüsü oldu. İnceleme kapsamı Mart 2023 - Ocak 2024 döneminde gerçekleştirilen yıkımları kapsıyor ve süreçte dört ayrı soruşturma başlatıldı.

soruşturma sürecinde toplanan deliller:

Soruşturma kapsamında tanık ve şüpheli ifadeleri, kolluk araştırma raporları, dijital ve fiziki materyal incelemeleri, hesap hareketleri, sözleşmeler ve teknik şartnameler dikkate alındı. Ayrıca kamu kurumlarından temin edilen bilgi ve belgeler, bilirkişi raporları ile HTS kayıtları detaylı şekilde değerlendirildi.

operasyon günü ve gözaltılar:

Çalışmaların sonucunda 9 Ekim 2026 tarihinde Malatya merkezli olmak üzere 7 ilde, toplam 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 şüpheli yakalandı.

Yapılan açıklamalarda soruşturmaların koordineli yürütüldüğü ve toplanan delillerin değerlendirilmesi ile adli süreçlerin takip edildiği belirtildi. Kamuoyuna yansıyacak ek adımların ve savcılık sürecinin gelişmelerine göre şekilleneceği aktarılıyor.

MALATYA MERKEZLİ 7 İLDE, YIKIMLARA İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN 4 AYRI SORUŞTURMA KAPSAMINDA DÜZENLENEN EŞ...

MALATYA MERKEZLİ 7 İLDE, YIKIMLARA İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN 4 AYRI SORUŞTURMA KAPSAMINDA DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 26 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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