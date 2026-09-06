Yılda bir gün açılan Akdamar kilisesinde 14. ayin yapıldı

Akdamar Kilisesi'nde 14. ayin başladı

Van Gölü üzerindeki Akdamar Adası'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığıın özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Akdamar Kilisesi'nde bu yıl yapılan 14. ayin başladı. Ayine katılmak üzere çok sayıda ziyaretçi ve Ermeni din adamı Van'a geldi, Gevaş ilçesindeki iskeleden teknelerle adaya taşındı.

Ayine adaya gelen din adamları ve ziyaretçiler bir süre sohbet etti; hazırlıkların tamamlanmasının ardından tören resmî olarak başladı. Ayini, Amerika Doğu Bölgesi Ermeni Kilisesi Ruhani Önderi Piskopos Mesrop Parsamyan yönetti. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ile yardımcısı Peder Kirkor Damatyan ve Rahit Harutyun Damatyan da ayine katıldı.

ayine katılım ve tören detayları:

Tören sırasında katılımcılar mum yakıp dua etti ve ilahiler okudu. Ayini yöneten ruhani liderlerin yanı sıra ziyaretçiler de ibadet sürecine aktif şekilde katıldı. Ziyaretçiler ve din adamları arasında gerçekleşen sohbetler, adadaki bir günlük ritüelin hem dini hem toplumsal boyutunu ortaya koydu.

Ayinin adada düzenlenmesi, bölgedeki tarihî ve kültürel hassasiyetler gözetilerek, Van Valiliğinin teklifi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı ile gerçekleştiriliyor; kilise yalnızca yılda bir gün ibadete açılıyor.

tarihçe ve mimari özellikler:

Akdamar Kilisesi, 915-921 yılları arasında inşa edildi ve daha sonra manastıra dönüştürüldü. Kilise, Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından Keşiş Manuel’e yaptırıldı. Yapı, 2007 yılında restore edilerek müze olarak hizmete açıldı; 2010 yılında ise ilk kez modern dönemde bir ayine ev sahipliği yaptı.

Kilisede 1915 yılına kadar din adamlarının yetiştirildiği ve ayinlerin sürdürüldüğü, 1915 sonrası Rus işgaliyle ibadete kapandığı kaydediliyor. Ada ortasında yer alan kiliseye batı ve güney yönünden birer kapıdan giriliyor. Duvarlardaki zengin figürlerde İncil ve Tevrat’tan sahneler yer alıyor: Yunus Peygamber’in denize atılması, Hazreti Meryem ve kucağındaki Hazreti İsa, Adem ile Havva’nın cennetten çıkarılması, Hazreti Davut ile Goliat’ın mücadelesi, Samson, ateşte üç İbrani genci ve Daniel’in aslan inindeki halleri öne çıkan örnekler arasında sayılıyor. Kilisenin iç kısmında ise günümüzde büyük ölçüde bozulmuş freskler bulunuyor.

VAN’DAKİ AKDAMAR ADASI’NDA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ ÖZEL İZNİYLE YILDA BİR KEZ İBADETE AÇILAN AKDAMAR KİLİSESİ’NDE BU YIL 14’ÜNCÜSÜ YAPILAN AYİN BAŞLADI.