Yıldırım’da bilimle büyüyen nesiller: Molla Yegan yaz okulu şenliği sona erdi

yıldırım’da bilim ve sanatla geçen bir yaz dönemi:

Yıldırım Belediyesi'nin Molla Yegan Çocuk Üniversitesi Yaz Okulu düzenlenen Bilim Şenliği ile sona erdi. 5-13 yaş arasında eğitim alan 1000 öğrenci, ilgi ve yeteneklerine göre 38 farklı branşta atölye ve derslere katılarak yazı değerlendirdi. Şenlik, Zaferden Geleceğe: Molla Yegan Bilim Şenliği adıyla Yıldırım Medresesi'nde gerçekleştirildi ve ailelerin yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

etkinlikte neler yapıldı:

Bilim ve teknoloji temalı stantların bulunduğu şenlikte çocuklar; deneyler, uygulamalı atölyeler ve interaktif sunumlarla bilimsel süreçleri deneyimledi. Yıl boyunca Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nde yürütülen eğitimlerin uygulamalı temsil gösterimleri de şenlik kapsamında tanıtıldı. Etkinlik alanlarında hazırlanan farklı temalar, minik katılımcıların merakını canlı tutacak şekilde planlandı.

başkan oktay yılmaz'ın mesajı:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, şenliğe katılarak miniklerin heyecanına ortak oldu ve şunları söyledi: "Bizler Yıldırım’ı geliştirirken bir yandan fiziki yatırımlarımızı sürdürüyoruz, diğer yandan da insanımıza, çocuklarımıza ve gençlerimize yatırım yapıyoruz. Köklerini bilen, medeniyet mirasına sahip çıkan, ahlaklı, özgüvenli, bilimi ve teknolojiyi üreten nesiller yetiştirmek istiyoruz. Her çocuğumuzun bilgiye, kültüre, sanata ve teknolojiye erişebildiği bir Yıldırım için çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı’nın arkasında da milletimizin sarsılmaz iradesi, gençlerimizin enerjisi ve çocuklarımızın merakı var. Hep birlikte atacağımız yeni adımlarla birlikte ülkemizin gücüne güç katacağız. Bilimde, teknolojide, sanatta ve üretimde daha da ileri gideceğiz. Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefimize köklerimizden aldığımız güçle yürüyeceğiz"

Yılmaz ayrıca belediyenin çocukların çok yönlü gelişimini destekleyen projelerine vurgu yaparak, "Hayata geçirdiğimiz projelerle evlatlarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarına yardımcı oluyoruz. Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nde yetişen çocuklarımızın geleceğin bilim insanları, sanatçıları, tasarımcıları ve düşünürleri olacağına inanıyoruz. Yıldırım’da bilim, teknoloji ve sanatla büyüyen nesiller yetiştirme hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

sertifikalar ve kapanış:

Etkinliğin sonunda Molla Yegan Çocuk Üniversitesi Yaz Okulu'nu başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi. Şenlik, ailelerin katılımı ve uygulamalı etkinliklerle çocukların bilimsel merakını güçlendirmeyi amaçlayan bir kapanış sunarak sona erdi.

Yıldırım'da çocuklar bilimle büyüyor