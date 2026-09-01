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Yıldırım'da geleceğin bilim insanları Molla Yegan'da yetişiyor

Yıldırım Belediyesi'nin Molla Yegan Çocuk Üniversitesi Yaz Okulu, 5-13 yaş arası 1000 öğrenciyi 38 branşta eğitip Bilim Şenliği ile programını tamamladı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 12:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Yıldırım'da geleceğin bilim insanları Molla Yegan'da yetişiyor

Yıldırım'da geleceğin bilim insanları Molla Yegan'da yetişiyor

Yıldırım Belediyesi'nin Molla Yegan Çocuk Üniversitesi Yaz Okulu, düzenlenen Bilim Şenliği ile eğitim dönemini tamamladı. Program, 5-13 yaş arası toplam 1000 öğrenci'yi kapsayarak yaz boyunca çocukları bilim ve sanatla buluşturdu.

Katılımcılar ilgi alanlarına göre 38 farklı branşta atölye ve dersler aldı; yıl boyunca verilen uygulamalı eğitimlerin örnekleri şenlikte sergilendi. Etkinlik, Yıldırım Medresesi'nde gerçekleştirilen 'Zaferden Geleceğe: Molla Yegan Bilim Şenliği' adıyla renkli görüntülere sahne oldu.

şenlikte öne çıkan etkinlikler:

Farklı temalarda kurulan stantlarda çocuklar çeşitli uygulama ve deneylerle bilimsel süreçleri yakından tanıma fırsatı buldu. Eğitici ve eğlenceli atölyeler, görsel sunumlar ve teknoloji uygulamaları yoğun ilgi gördü; aileler de sergilenen çalışmaları yakından izledi.

Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nde yıl boyunca yürütülen eğitim ve atölye çalışmaları uygulamalı olarak tanıtıldı ve katılımcılar öğrencilerin hazırladığı projeleri deneyimledi.

başkanın mesajı:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, şenliğe katılarak miniklerin heyecanına ortak oldu ve çalışmaların amaçlarını şöyle özetledi: Bizler Yıldırım’ı geliştirirken bir yandan fiziki yatırımlarımızı sürdürüyoruz, diğer yandan da insanımıza, çocuklarımıza ve gençlerimize yatırım yapıyoruz. Köklerini bilen, medeniyet mirasına sahip çıkan, ahlaklı, özgüvenli, bilimi ve teknolojiyi üreten nesiller yetiştirmek istiyoruz.

Başkan Yılmaz ayrıca, Hayata geçirdiğimiz projelerle evlatlarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarına yardımcı oluyoruz. Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nde yetişen çocuklarımızın geleceğin bilim insanları, sanatçıları, tasarımcıları ve düşünürleri olacağına inanıyoruz. Yıldırım’da bilim, teknoloji ve sanatla büyüyen nesiller yetiştirme hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi.

Etkinlik sonunda Başkan Yılmaz, yaz okulunu başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikalarını takdim etti ve programın çocukların eğitimine katkısına vurgu yapıldı.

YILDIRIM BELEDİYESİ MOLLA YEGAN ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU, DÜZENLENEN BİLİM ŞENLİĞİ İLE SONA...

YILDIRIM BELEDİYESİ MOLLA YEGAN ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU, DÜZENLENEN BİLİM ŞENLİĞİ İLE SONA ERDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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