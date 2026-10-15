Yıllar sonra başlayan üniversite serüveni: oğluyla aynı sıralarda

Anne ve oğul aynı bölümde:

Aslıhan Girici, yıllar önce yarım kalan öğrenimini tamamlamak için verdiği kararı uyguladı ve ortaokul ile lise eğitimini açık öğretimden bitirdikten sonra üniversite hayaline odaklandı. Dördüncü kez hazırlandığı sınavda başarı elde eden Girici, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümüne yerleşti. Aynı bölümü kazanan 18 yaşındaki oğlu Mahmut Girici ile birlikte Niğde'ye taşınan anne, şimdi oğluyla aynı sınıfı ve evi paylaşıyor.

Hazırlık yılları ve sınav süreci:

İlkokuldan sonra eğitime ara veren Aslıhan Girici, yıllar içinde eksiklerini kapatmak için açık öğretime kayıt oldu ve ortaokul ile liseyi tamamladı. Üniversiteye hazırlanma sürecinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen kurslara iki yıl devam etti. Hazırlık dönemini ve günlük yaşamını bir arada yürüttüğünü anlatan Girici, "Ben normalde ilkokul mezunuydum. Daha sonra ortaokulu ve liseyi açıktan bitirdim. Üniversiteye hazırlanırken dördüncü senemdi. Sonunda burayı kazandım. Tercih dönemi başladığında ben de tercih yaptım ve aynı üniversite, aynı bölüm geldi. Böylece oğlumla birlikte Niğde’ye gelmeye karar verdik" diyerek sürecin zorluklarını ve karar anını özetledi.

Aynı ev, aynı sıralar:

Mahmut Girici, annesinin yanında olmanın üniversiteye adaptasyonunu kolaylaştırdığını belirtti. Geçen yıl Niğde'ye gelip zorluk yaşadıktan sonra Adana'ya döndüğünü, annesinin aynı bölümü kazandığını öğrendikten sonra tekrar Niğde'ye gelme kararı aldıklarını anlattı: "Ben aslında geçen yıl buraya gelmiştim ama burada yapamadım ve Adana’ya geri döndüm. Döndükten sonra annem bana, 'Oğlum, senin okuduğun bölüm bana da geldi' dedi. İlk duyduğumda çok şaşırdım. Sonra birlikte Niğde’ye gelmeye karar verdik. Şimdi annem hem sınıf arkadaşım hem de ev arkadaşım". Mahmut, evdeki düzenin Adana'daki yaşam tarzıyla paralel devam ettiğini, yurtta kalma zorunluluğu olsaydı uyum sürecinin daha zor olacağını belirtti: "Ders notlarını annemden alırım" ifadesini kullandı.

Üniversitenin ve akademisyenin değerlendirmesi:

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Bilal Çilkaya, anne ve oğlun aynı bölümde eğitim görmesinin kendileri için gurur verici olduğunu söyledi. Çilkaya, "Okumanın yaşı yok. Çok güzel bir hikayeyle karşımıza geldiler. Bu örnek bize azmin, kararlılığın ve eğitime duyulan sevginin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" diyerek Aslıhan Girici'nin azmine dikkat çekti. Üniversite olarak eğitime gönül veren herkese destek olduklarını ve rektörlükten gelen desteğin önemine vurgu yaptı: "Bizler üniversite olarak eğitime gönül veren, kendisini geliştirmek isteyen herkese imkanlarımız doğrultusunda destek oluyoruz".

Anne ve oğulun aynı bölümde eğitim görmesi, hem bireysel bir başarı hikayesi hem de toplum için örnek teşkil eden bir dayanışma öyküsü olarak kayda geçti. Aynı evde yaşayıp aynı sırada oturarak ders çalışan bu aile, eğitimin her yaşta mümkün olduğunu gösteren somut bir örnek sundu.

ADANA’DA YAŞAYAN ASLIHAN GİRİCİ, YILLAR ÖNCE YARIM KALAN EĞİTİM HAYATINA DEVAM ETMEYE KARAR VEREREK, ORTAOKUL VE LİSE EĞİTİMİNİ AÇIK ÖĞRETİMDEN TAMAMLADI.