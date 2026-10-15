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Alaca kavşağında çarpışma: altı kişi yaralandı

Mezbahane Kavşağı'nda 06 EVJ 585 ile 19 FL 095 plakalı araçların çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı; yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'nde, hayati tehlike yok.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 17:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Alaca kavşağında çarpışma: altı kişi yaralandı

Alaca kavşağında trafik kazası

Çorum'un Alaca ilçesi Mezbahane Kavşağı'nda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olayda toplam 6 kişi yaralandı.

Kavşakta yaşanan çarpışmanın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, Yozgat'ın Aydıncık ilçesi istikametine giden sürücü N.B. yönetimindeki 06 EVJ 585 plakalı Hyundai marka otomobil ile sürücü H.Ş. yönetimindeki 19 FL 095 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Ö.B., P.B., B.B., M.B. ve H.B. yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra tüm yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılarda hayati tehlike bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde soruşturma sürüyor.

ÇORUM&#039;UN ALACA İLÇESİNDE MİNİBÜS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK...

ÇORUM'UN ALACA İLÇESİNDE MİNİBÜS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 6 KİŞİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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