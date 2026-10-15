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Haliç çamurun boğaza aktığı anlar havadan görüntülendi

Şiddetli yağış sonrası İstanbul'da Haliç çamura büründü; kahverengiye dönen suyun Boğaz'a aktığı anlar, dron görüntüleriyle kaydedildi ve dikkat çekti.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 17:15

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EDİTÖR: Aslı Han

Haliç çamurun boğaza aktığı anlar havadan görüntülendi

Haliç çamurla karıştı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Haliç'in suyu kahverengiye döndü. Kent genelinde yollar göle dönerken ev ve iş yerlerini su bastı, dereler taştı ve yüzey akışıyla taşınan toprak Haliç'te birikti.

yağışın etkileri:

Yağışın yoğunluğuyla birlikte suya karışan çamur ve sediment Haliç'in rengini belirgin şekilde değiştirdi. Bölgede kaydedilen görüntüler, suyun bulanıklık düzeyindeki ani artışı ve kıyı boyunca gözlemlenen kirliliği gösterdi.

haliç ve boğaz buluşması:

Dron kamerasıyla çekilen anlarda, kahverengileşen Haliç suyunun Boğaz'a aktığı ve deniz suyuyla karıştığı anlar net olarak izlendi. Görüntüler, yoğun yağışın kent içindeki su yolları üzerindeki etkisini ve Haliç'ten Boğaz'a doğru yayılan kirlilik görünümünü ortaya koydu.

Çamura bulunan Haliç Boğaz&#039;a böyle aktı

Çamura bulunan Haliç Boğaz'a böyle aktı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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