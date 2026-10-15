Antalya'da ekipler gece boyu çalıştı, hasar tespitleri hızla ilerliyor

Antalya'da müdahale ve hasar tespiti devam ediyor:

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 14 Ekim Çarşamba akşamı etkisini artıran sağanak ve gök gürültülü yağış sonrası valilik koordinasyonunda kapsamlı bir müdahale yürüttü. Sahada 478 personel ile 357 araç görevlendirildi; ekipler gece boyunca su baskınlarına ve mahsur kalma ihbarlarına hızla yanıt verdi.

Büyükşehir yönetimi, yağışın hemen ardından başlatılan çalışmaları "Yağışın ardından hasar tespit çalışmalarına hızla başladık. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya ve ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaya devam ediyoruz" sözleriyle duyurdu.

saha çalışmalarının odak noktaları:

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, ASAT ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler valilik koordinasyonunda hareket etti. Ekipler özellikle yolları kapatan kum ve çakıl birikintilerini temizlemeye, alt geçitlerdeki su tahliyesine ve tıkanan yağmur suyu giderlerinin açılmasına öncelik verdi.

Demre ve Manavgat'taki hasar tespitleri:

Sağanak yağıştan en çok etkilenen yerlerden biri olan Demre'de ekipler kapalı yolları kısa sürede trafiğe açtı. Kapaklı, Çevreli ve Sahilkılıçlı yolundaki kapanmalar Büyükşehir ekiplerinin müdahalesiyle giderildi; Sosyal Hizmetler ve Tarımsal Hizmetler Dairesi ekipleri ise Çevreli Mahallesi'ndeki sera ve konut hasarlarını yerinde tespit etmeye başladı.

Manavgat'ta da hasar tespit çalışmaları yürütüldü. Yavrudoğan Mahallesi'nde 381 dekar tarım alanında dolu nedeniyle zarar kaydedildi. Ayrıca, 13 Ekim Salı günü çıkan hortum sonucu Taşağıl Mahallesi Mihrap Mevkii'nde toplam 10 bin 540 metrekare sera alanında hasar oluştu; Tarımsal Hizmetler ekipleri bu alanlarda inceleme ve kayıt çalışmalarını gerçekleştirdi.

Merkez ilçelerde de çalışmalar aralıksız sürdü. Muratpaşa, Kepez ve Aksu'da cadde ve bulvarlarda biriken yağmur suları ASAT ve Atık Yönetimi ve İşletmeler Şube Müdürlüğü ekiplerinin müdahaleleriyle tahliye edilip temizlendi.

Büyükşehir yetkilileri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "sarı kodlu" uyarısının ardından ekiplerin ilk andan itibaren sahada olduğunu vurguladı ve vatandaşlara olası yeni yağışlara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Antalya'da şiddetli yağışın ardından hasar tespit çalışmalarına başlandı