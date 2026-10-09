Yolda devrilen varillerden sızan sülfürik asit Nilüfer'de caddeyi kapattı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde kimyasal madde taşıyan bir aracın dorsesindeki kapak açılması sonucu 4 varil yola düştü ve içlerindeki sülfürik asit cadde yüzeyine yayıldı. Araç, Kocaeli'den Bursa'ya gelirken yokuş çıktığı sırada dorsenin kapağının açıldığı bildirildi.

olaya müdahale:

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Tehlikeli kimyasal nedeniyle bölgeye güvenlik şeridi çekilerek cadde hem araç hem de yaya trafiğine kapatıldı ve müdahale başlatıldı. Ekipler, sızıntının kontrol altına alınması ve çevresel riskin azaltılması için çalışma yürüttü.

risk ve son durum:

Yetkililer, sülfürik asidin ciltle temasında ağır kimyasal yanıklara, gözle temasında ise kalıcı hasara yol açabileceği uyarısında bulundu. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü, güvenlik önlemleri ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından caddenin tekrar trafiğe açıldığı aktarıldı.

BURSA’DA KİMYASAL MADDE TAŞIYAN ARACIN DORSESİNDEKİ 4 VARİLİN YOLA DEVRİLMESİYLE SÜLFÜRİK ASİT CADDEYE SAÇILDI. TEMAS HALİNDE AĞIR YANIKLARA NEDEN OLABİLEN ASİT NEDENİYLE CADDE TRAFİĞE KAPATILIRKEN, EKİPLER BÖLGEDE ALARMA GEÇTİ.