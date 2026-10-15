Dolar 49,4118 +0,07%
Euro 55,5214 +0,50%
Bist 12.014,64 -0,86%
Altın Gram 6.647,92 +1,87%
EUR/USD 1,1215 +0,52%
Brent Petrol 104,92 -1,07%
--°

Yolsuzluk soruşturması sonrası Yahşihan başkanvekilliğine AK Parti'den Hamdi Açıkgöz

Yahşihan Belediye Meclisi, tutuklanan Aydın Demirdirek’in yerine yapılan gizli oylamada AK Parti'li Hamdi Açıkgöz'ü başkanvekili seçti.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 14:53

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 14:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Yolsuzluk soruşturması sonrası Yahşihan başkanvekilliğine AK Parti'den Hamdi Açıkgöz

yeni başkanvekilinin seçimi:

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye meclisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek’in görevden uzaklaştırılmasının ardından toplanarak yeni başkanvekili seçimini gerçekleştirdi. Yapılan gizli oylamada ilk üç turda sonuç alınamayınca süreç dördüncü tura taşındı ve AK Parti meclis üyesi Hamdi Açıkgöz 4'üncü turda 10 oy alarak başkanvekili oldu.

seçim süreci ve Açıkgöz'ün açıklaması:

Meclis içindeki oylama gizli şekilde yapıldı; ilk üç turda dengeli oy dağılımı nedeniyle karar çıkmadı. Dördüncü turda çoğunluğu sağlaması üzerine göreve getirilen Açıkgöz, gazetecilere, "İlçemize hayırlı olsun, en güzel şekilde yapmaya çalışacağız. Süreçte çok zor şartlar bekliyor. Elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

parti içi tavır ve disiplin süreci:

Seçim öncesinde Cumhur İttifakı ortak adayının desteklenmesi kararı alınmasına karşın MHP'li meclis üyesi Tuğrul Yurtoğlu de aday oldu. MHP teşkilatı, Yurtoğlu'nun parti yönetiminin bilgisi ve onayı dışında adaylığını ilan etmesi üzerine üyeyi disipline sevk ettiğini duyurdu ve teşkilat kararlarına bağlılığın esas olduğu vurgulandı.

soruşturmanın arka planı:

Yahşihan Belediyesine yönelik soruşturma Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor. İlk dalgada 24 Eylül tarihinde dört ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ile Osman Türkyılmaz’ın da bulunduğu şüpheliler hakkında işlem yapıldı; soruşturmanın ilk aşamasında 16 kişi tutuklandı. İkinci dalga operasyonlar 8 Ekim'de Kırıkkale ve Ankara'da gerçekleştirildi; bu operasyonda Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek'in de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2 bin 31 taşınmaza el koyma tedbiri uygulandı. Adliyeye sevk edilenlerden Demirdirek’in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı, İçişleri Bakanlığı ise Demirdirek’i 10 Ekim itibarıyla geçici tedbirle görevden uzaklaştırdı.

BELEDİYE BAŞKANVEKİLLİĞİ SEÇİMİNİ AK PARTİLİ MECLİS ÜYESİ HAMDİ AÇIKGÖZ KAZANDI.

BELEDİYE BAŞKANVEKİLLİĞİ SEÇİMİNİ AK PARTİLİ MECLİS ÜYESİ HAMDİ AÇIKGÖZ KAZANDI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Antalya'da uçuşları artırma ve ulaşımı çeşitlendirme gündemi
images

Battalgazi meclisi 2027 bütçesinin görüşmelerine devam etti
images

Milli İstihbarat Teşkilatı sınırda kırmızı kategoride aranan Mihraç Ural'ı yakal...
images

Fidan ve Herath Bakü'de ikili işbirliğini görüştü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Antalya'da uçuşları artırma ve ulaşımı çeşitlendirme gündemi

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyon: 9 gözaltı ve çok sayıda madde ele geçirildi

yerli elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı envantere katıldı

Tekirdağ'ın araç envanteri 2026 eylül: otomobiller lider, kayıt 402 bin 798'e çıktı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor