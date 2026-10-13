Yörede gilaburu bereketi: hasat başladı, mahzenlerde olgunlaşıyor

Yozgat’ın Çandır ilçesi merkezli olarak Çayıralan ve Boğazlıyan çevresindeki dere kenarları ve sulak alanlarda kendiliğinden yetişen gilaburu meyvesinin hasadı başladı. Üreticiler topladıkları meyveleri temizleyip bidonlara doldurarak özel mahzenlerde bekletiyor ve tüketime hazırlıyor.

hasat ve hazırlık süreci:

Sonbaharda olgunlaşan gilaburu elle toplanıyor. Hasadın ardından meyveler yabancı maddelerden arındırılıyor, bidonlara konup üzerine su ekleniyor ve özel mahzenlere yerleştiriliyor. Bu uygulamanın amacı, meyvenin kendine özgü buruk tadını azaltmak; üreticiler bekleme süresini 2-3 ay olarak uyguluyor. Bekleme süresinin sonunda gilaburu hem meyve olarak hem de suyu sıkılarak tüketilmeye uygun hale geliyor.

talep, fiyat ve tedarik:

Üreticiler hazırladıkları ürünleri yörede ve şehir dışından gelen talepler doğrultusunda satıyor. Ürünler kargoyla da gönderilebiliyor. Üretici Bekir Turna bir bidonun yaklaşık 8 kilo olduğunu; bu sezon fiyatı 1.000 lira, geçen yıl ise 900 lira olduğunu belirtiyor. Turna, alıcıların ağırlıklı olarak böbrek rahatsızlığı olanlar ve taş dökmeye yönelik ihtiyacı olan kişiler olduğunu, bazı alıcıların suyuna şeker kattığını bazılarının ise şekersiz içtiğini ifade ediyor.

İşletme sahibi Mustafa Kır da bölgedeki üreticilerden temin ettikleri meyveleri temizleyip ayıkladıktan sonra bidonlara doldurduklarını ve mahzenlerde beklettikten sonra satışa sunduklarını aktarıyor. Kır, şu anda taze gilaburunun buruk bir tada sahip olduğunu, bu nedenle depolama sürecinin lezzeti yumuşattığını ve böylece tüketiciye daha uygun hale geldiğini vurguluyor. Bu yıl meyvenin bol olduğu, bunun fiyatlara olumlu yansımasının beklendiği belirtiliyor.

Hasat zamanlaması hakkında üreticiler, sürecin genellikle "10. ayın 1’i ile 10’una, bazen 15’ine kadar" devam ettiğini söylüyor. Yetişme alanları olarak özellikle Çandır, Çayıralan ve Boğazlıyan bölgesindeki dere boyları ve sulak alanlar öne çıkıyor.

Üreticiler, gilaburunun C vitamini açısından zengin ve yörede sağlık amaçlı kullanımının yaygın olduğunu belirtiyor. Hazırlık ve saklama yöntemleri sayesinde ürün hem meyve hem de gilaburu suyu olarak tüketiciye sunuluyor ve bölgesel taleplere cevap veriyor.

MEYVELER TEMİZLENİP BİDONLARA DOLDURULUYOR