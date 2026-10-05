Youniverse'te 1.007 gencin dünyası: yapay zekâdan işe ve sosyalleşmeye yeni öncelikler

Etkinlik ve araştırma:

Garanti BBVA’nın ana partnerliğinde ve anbean organizasyonuyla Salt Galata’da gerçekleşen "Youniverse: Gençlerin Evrenine Yolculuk" etkinliği, gençlerin dünyasını yakından okumayı amaçlayan bir gündem sundu. Etkinlikte FutureBright Group tarafından hazırlanan "Türkiye’nin Gençleri" araştırmasının sonuçları ilk kez katılımcılarla paylaşıldı; program boyunca farklı sektörlerden yaklaşık 95 şirketten 120 profesyonel bir araya geldi.

Araştırma, Türkiye’de yaşayan 17–26 yaş aralığındaki 1.007 genç ile gerçekleştirildi ve katılımcılar arasında 403 öğrenci, 403 çalışan ve 201 ev genci yer aldı. Çalışma, gençlerin yapay zekâyla ilişkisini, çalışma hayatından beklentilerini, gelecek planlarını ve sosyalleşme tercihlerini mercek altına aldı.

Öne çıkan bulgular:

Araştırma, gençlerin yapay zekâyı yeni olmaktan çok gerekli görmeye başladığını ortaya koyuyor. Gençlerin %43