Yozgat'ta geleneksel dayanışma sürdürüldü:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışma kapsamında Yozgat'ta, yıllardır süregelen zimem defteri geleneği modern bir yaklaşımla yaşatıldı. Bakanlığın dijital gönüllülük platformu İyilik Var üzerinden başlatılan adım, ihtiyaç sahibi bir ailenin üzerindeki borcun kapatılmasıyla somutlaştırıldı.

uygulamanın detayları:

Proje Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince 'Bir Defter Kapansın, Bir Aile Rahatlasın' temasıyla yürütüldü. Medrese Mahallesi'nde 26 yıllık esnaf olan Saadettin Doğan'ın iş yerindeki zimem defterinden tespit edilen bir aileye ulaşılarak borçlar kapatıldı ve yardım hareketi ile toplumsal bağların güçlendirilmesi hedeflendi.

alanın vurguları ve sürdürülebilirlik:

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, İyilik Var anlayışıyla dayanışmayı büyütmeyi, iyiliği çoğaltmayı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmayı sürdüreceklerini bildirdi. Yetkililer bu tür girişimlerin hem ekonomik yükü hafiflettiğini hem de toplum içinde paylaşma kültürünü canlı tuttuğunu ifade etti.

Bu uygulama, geleneksel zimem defteri pratiğinin güncel ihtiyaçlara uyarlanarak devam ettirilmesine örnek teşkil ediyor ve yerel aktörlerle iş birliğinin toplum desteğini nasıl güçlendirdiğini gösteriyor.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI’NIN PROJESİ KAPSAMINDA YOZGAT’TA BİR AİLENİN ZİMEM DEFTERİNDEKİ BORÇLARI KAPATILDI.