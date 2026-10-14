Yozgat'ta merkezde kaçak tarihi eser operasyonu: 15 obje ve el dedektörü ele geçirildi

Yozgat merkezinde tarihi eser operasyonu
Yozgat Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından kent merkezinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirildi.
Operasyonun ayrıntıları:
Yetkililerden edinilen bilgiye göre, tarihi eser kaçakçılığı şüphesiyle takibe alınan Ç.A. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda toplam 15 adet tarihi eser nitelikli obje ve bir el dedektörü bulundu.
Soruşturmanın seyri:
Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında başlatılan adli işlemler devam ediyor; ele geçirilen objeler ve delillerin değerlendirilmesi yetkili birimlerce sürdürülüyor.
YOZGAT’TA DÜZENLENEN OPERASYONDA TARİHİ ESER NİTELİKLİ OBJELER ELE GEÇİRİLDİ.-
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