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Yozgat'ta merkezde kaçak tarihi eser operasyonu: 15 obje ve el dedektörü ele geçirildi

Yozgat Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri kent merkezinde düzenlenen operasyonda, şüpheli Ç.A.'nın evinde 15 tarihi eser ve bir el dedektörü ele geçirdi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yozgat'ta merkezde kaçak tarihi eser operasyonu: 15 obje ve el dedektörü ele geçirildi

Yozgat merkezinde tarihi eser operasyonu

Yozgat Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından kent merkezinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirildi.

Operasyonun ayrıntıları:

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, tarihi eser kaçakçılığı şüphesiyle takibe alınan Ç.A. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda toplam 15 adet tarihi eser nitelikli obje ve bir el dedektörü bulundu.

Soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında başlatılan adli işlemler devam ediyor; ele geçirilen objeler ve delillerin değerlendirilmesi yetkili birimlerce sürdürülüyor.

YOZGAT’TA DÜZENLENEN OPERASYONDA TARİHİ ESER NİTELİKLİ OBJELER ELE GEÇİRİLDİ.-

YOZGAT’TA DÜZENLENEN OPERASYONDA TARİHİ ESER NİTELİKLİ OBJELER ELE GEÇİRİLDİ.-

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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