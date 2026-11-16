Yüksekova'da husumet sona erdi; aileler barış kararı aldı

barış buluşması:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aralarında husumet çıkan Orbay ve Baki aileleri, kanaat önderleri ile bölge halkının araya girmesiyle barıştı. Geçtiğimiz günlerde Cengiz Topel Caddesi üzerindeki Amed İş Merkezi önünde yaşanan ve 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın ardından taraflar, anlaşmazlığa son verme kararı aldı.

arabuluculuk ve buluşma yeri:

Aile büyükleri ve kanaat önderlerinin arabuluculuğunda Yeni Mahalle'de, Ali Orbay'ın evinin önünde gerçekleştirilen buluşmada, taraflar karşılıklı görüşmeler yaptı ve barış metnini kabul etti. Toplumsal huzurun korunması ve benzer olayların tekrarlanmaması vurgulandı.

yetkililerin mesajları:

Törende konuşan eski milletvekili Esat Canan, ilçede yaşanan anlaşmazlıkların büyümeden diyalogla çözülmesinin önemine dikkat çekerek, alınan barış kararının Yüksekova'da birlik ve beraberliğe katkı sağlamasını diledi. Pinyanişi aşireti kanaat önderi Ali İhsan Zeydan ise barışın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti ve kardeşlik bağlarının korunması gerektiğini belirtti. Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu da toplumsal huzurun temel şartının barış olduğunu söyledi ve ailelerin sergilediği sağduyulu yaklaşımın ilçeye örnek olmasını temenni etti.

YÜKSEKOVA İLÇESİNDE ARALARINDA HUSUMET OLUŞAN ORBAY VE BAKİ AİLELERİ, KANAAT ÖNDERLERİ VE BÖLGE HALKININ ARAYA GİRMESİYLE BARIŞTIRILDI.