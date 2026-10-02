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Yüksekova'da odunluk alevlere teslim oldu

Dedeler köyünde Hazım Atasoy'a ait odunlukta çıkan yangın, Yüksekova Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü; çok sayıda kışlık malzeme kül oldu.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 08:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yüksekova'da odunluk alevlere teslim oldu

Yüksekova'da odunlukta yangın

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler köyünde, Hazım Atasoya ait odunlukta çıkan yangın maddi hasara yol açtı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

yangının seyri:

Edinilen bilgilere göre, odunlukta başlayan alevler kısa sürede büyüdü ve yapıyı tamamen sardı. Yangını fark eden çevre sakinleri durumu hemen Yüksekova Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler hızla müdahale etti.

maddi zarar ve müdahale:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin yangın söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından yaptığı incelemede, odunlukta bulunan çok sayıda kışlık malzemenin kül olduğu belirlendi.

HAKKARİ&#039;NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNE BAĞLI DEDELER KÖYÜNDE, HAZIM ATASOY’A AİT KIŞLIK ODUNLUKTA ÇIKAN...

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNE BAĞLI DEDELER KÖYÜNDE, HAZIM ATASOY’A AİT KIŞLIK ODUNLUKTA ÇIKAN YANGIN, MADDİ HASARA YOL AÇTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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