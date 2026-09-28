Yüksekova'da yasa dışı bahis çemberi dağıtıldı: 46 gözaltı

Operasyonun detayları:

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Bu çalışma kapsamında, bahis oynattığı ve organizasyon içinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 46 şüpheli tespit edilip yakalandı.

adreslerde yapılan aramalar ve el koyma:

Belirlenen adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, yasa dışı bahis ve şans oyunlarıyla bağlantılı para nakline aracılık ettiği belirlenen çok sayıda hesaba el konuldu. Ekipler, söz konusu hesaplara ilişkin delillerin toplanması ve kayıtların incelenmesine yönelik işlemler yürütüyor.

gözaltı süreci ve yetkili açıklaması:

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Yetkililer, kamu düzeni ve toplum huzurunun korunması amacıyla yasa dışı bahis suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

HAKKÂRİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE YASA DIŞI BAHİS FAALİYETLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 46 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.