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Yumurta: güç veren protein, güvenilir üretimle buluşmalı

TVHB Başkanı Ali Eroğlu, Dünya Yumurta Günü'nde yumurtanın yüksek besin değerini, biyogüvenliğin önemini ve Türkiye'nin üretim potansiyelini vurguladı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 13:33

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yumurta: güç veren protein, güvenilir üretimle buluşmalı

Yumurta: güç veren protein, güvenilir üretimle buluşmalı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, her yıl ekim ayının ikinci cuma günü kutlanan Dünya Yumurta Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, yumurtanın beslenmedeki yerine ve sektörün taşıdığı sorumluluklara dikkat çekti. Eroğlu, bu yılın tema­sının 'Güç veren ve Koruyan Protein' olduğunu hatırlatarak yumurtanın hem besin değeri hem de erişilebilirliği bakımından ayrıcalıklı bir konumda olduğunu belirtti.

Yumurtanın besin profili ve toplum sağlığı:

Eroğlu, yumurtanın yüksek biyolojik değere sahip protein kaynağı olduğunu ve A, D, E ile B grubu vitaminleri; demir, selenyum, fosfor ve çinko gibi minerallerin yanı sıra kolin, lutein ve zeaksantin gibi bileşenleri barındırdığını vurguladı. Açıklamada, yumurtanın özellikle çocukların büyüme ve gelişme süreçlerinde, gebelik ve emzirme dönemlerinde ile ileri yaşlarda kas kütlesinin korunmasında önemli rol oynadığına dikkat çekildi. Bununla birlikte Eroğlu, yumurta tüketiminin bireylerin yaşına, sağlık durumuna ve beslenme ihtiyaçlarına göre değerlendirilmesi gerektiğini de hatırlattı.

Üretimden tüketime güvenliğin sağlanması:

Eroğlu, yumurtanın üreticiden tüketiciye ulaşana dek geçen sürecinin sıkı biçimde yönetilmesi gerektiğini söyledi. Buna göre; kanatlı hayvanların sağlığının korunması, sürülerin düzenli sağlık kontrolleri, hayvan refahı, hastalıkların erken teşhisi ve üretim süreçlerinin izlenebilirliği güvenilir yumurta üretiminin temel unsurları olarak öne çıkıyor. Ayrıca gıda kaynaklı enfeksiyon etkenleri arasında özellikle Salmonella'nın kontrolünün önemine işaret edildi.

Eroğlu, salgın hastalıklarla mücadelede erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi, epidemiyolojik sürveyansın yaygınlaştırılması, laboratuvar kapasitesinin geliştirilmesi ve işletmelerde biyogüvenlik uygulamalarının tavizsiz biçimde sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Yumurtaların uygun şartlarda muhafazası ve tüketiciye güvenilir biçimde ulaştırılması bakımından bu önlemler öncelikli kabul ediliyor.

Türkiye'nin potansiyeli ve sektörün öncelikleri:

TVHB Başkanı, Türkiye'nin kanatlı üretim altyapısı, yetişmiş insan kaynağı ve üretim kapasitesiyle yumurta sektöründe önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi. Sektörün üreticiden veteriner hekimlere, yem sanayisinden lojistik ve ihracata kadar geniş bir ekonomik faaliyet alanı yarattığı, ülke ekonomisine ve istihdama katkı sunduğu vurgulandı.

Eroğlu, sektörün sürdürülebilirliği için üretim planlamasının bilimsel verilere dayanmasının, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesinin, hayvan refahı standartlarının geliştirilmesinin, çevresel etkilerin azaltılmasının ve veteriner sağlık hizmetlerinin tüm üretim bölgelerinde etkin biçimde sunulmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını ifade etti. Açıklamasını, toplumun her kesiminin yeterli, dengeli ve güvenilir gıdaya erişebildiği bir gelecek temennisiyle Dünya Yumurta Günü'nü kutlayarak tamamladı.

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ (TVHB) BAŞKANI ALİ EROĞLU, &quot;TÜRKİYE, GELİŞMİŞ KANATLI ÜRETİM...

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ (TVHB) BAŞKANI ALİ EROĞLU, "TÜRKİYE, GELİŞMİŞ KANATLI ÜRETİM ALTYAPISI, YETİŞMİŞ İNSAN KAYNAĞI VE ÜRETİM KAPASİTESİYLE YUMURTA SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ BİR POTANSİYELE SAHİPTİR" DEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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