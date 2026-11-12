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Yurda dönüş: kırmızı bültenle aranan örgüt lideri Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan ve 116 suçtan kaydı bulunan organize suç örgütü lideri Sercan Sayal, Yunanistan'dan Türk Hava Yolları seferiyle iade edildi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 14:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yurda dönüş: kırmızı bültenle aranan örgüt lideri Türkiye'ye getirildi

Sercan Sayal'ın iadesi:

Uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan ve hakkında 116 suçtan arama kaydı bulunan yeni nesil organize suç örgütü lideri Sercan Sayal, Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edildi. İade işlemi, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlıkları, Interpol Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinasyonuyla gerçekleştirildi.

Operasyon koordinasyonu:

Koordineli çalışma sonucunda Sayal hakkında bulundurduğu suç nitelikleri göz önünde bulundurularak iade süreci başlatıldı. Şüpheli hakkında yer aldığı suç şüphesi arasında tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçları bulunuyor. Yetkili kurumlar, uluslararası hukuk ve iade prosedürlerine uygun hareket edildiğini bildirdi.

İade uçuşu ve zamanlaması:

Sercan Sayal, Yunanistan'dan kalkan TK1844 sefer sayılı, TC-LGS kuyruk numaralı Türk Hava Yolları uçağıyla saat 12.50'de hareket etti ve saat 14.11'de İstanbul Havalimanı'na teslim edildi. İade sonrası yasal süreçlerin yürütülmesi için ilgili birimlere teslim edildiği duyuruldu.

116 suçtan aranan suç örgütü elebaşı Sercan Sayal Türkiye&#039;ye getirildi

116 suçtan aranan suç örgütü elebaşı Sercan Sayal Türkiye'ye getirildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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