Dolar 48,2738 +0,02%
Euro 56,0206 -0,18%
Bist 14.328,41 -0,04%
Altın Gram 6.862,64 -1,33%
EUR/USD 1,1601 -0,19%
Brent Petrol 92,36 +2,07%
--°

Yüreğir'in hizmet hattı genişliyor: 4 yeni araçla temizlik ve saha hızı artacak

Yüreğir Belediyesi, temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü'nün saha çalışmalarını güçlendirmek amacıyla 3 sıkıştırmalı çöp kamyonu ve 1 kazıcı yükleyiciyi hizmete aldı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 11:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Yüreğir'in hizmet hattı genişliyor: 4 yeni araçla temizlik ve saha hızı artacak

Yüreğir Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

Yüreğir Belediyesi, temizlik ve saha hizmetlerinde performansı artırmak amacıyla toplam 3 sıkıştırmalı çöp kamyonu ve 1 kazıcı yükleyiciyi hizmetine kattı. Yeni araçlarla belediyenin günlük çalışma kapasitesinin ve müdahale hızının yükseltilmesi hedefleniyor.

Temizlik ve fen işleri sahasında beklenen etkiler:

Özellikle çevre temizliği, atık toplama ve saha müdahalelerinde modern ve güçlü araç filoları ekiplerin iş verimliliğini artırıyor. Belediye, bu yatırımla temizlik hizmetlerinin düzenli ve hızlı yürütülmesini; Fen İşleri Müdürlüğünün saha çalışmalarının ise daha etkin planlanmasını amaçlıyor.

Başkan vekilinin değerlendirmesi:

Yüreğir Belediye Başkan Vekili Cafer Boyraz, yeni araçların belediyeye ve ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, 'Hemşehrilerimize daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmak için belediyemizin hizmet kapasitesini güçlendirmeye devam ediyoruz. Yeni araçlarımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Belediye yetkilileri, bu dört yeni araçla ekiplerin sahadaki hareket kabiliyetinin artacağını ve hizmet kalitesinin yükseleceğini vurguladı. Önümüzdeki dönemde araçların bakım ve lojistiğinin de planlanarak, ilçede daha etkin bir hizmet akışı sağlanması hedefleniyor.

YÜREĞİR BELEDİYESİ, TEMİZLİK VE SAHA HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 3 SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU VE...

YÜREĞİR BELEDİYESİ, TEMİZLİK VE SAHA HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 3 SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU VE 1 KAZICI YÜKLEYİCİYİ HİZMET FİLOSUNA DAHİL ETTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Okul hazırlığında göz sağlığı da öncelik olmalı
images

Yıldırım'da öğrenciler ve esnaf için kapsamlı kırtasiye desteği
images

Düzce’de pet-ct deneme çekimleri başladı: tanı ve tedavi takibi il içinde mümkün...
images

Tokat'ta ürolojide yeni dönem: HoLEP ile daha az kanama ve kısa yatış süresi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Palamut bolluğu limanı canlandırdı: Zonguldaklı balıkçılar 50 ton avla döndü

Okul hazırlığında göz sağlığı da öncelik olmalı

İçme suyu arzını güçlendirmek için Çünür'e 5 bin metreküplük depo

İncirliova yolları modern standartlara kavuşuyor

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı