Yüreğir'in hizmet hattı genişliyor: 4 yeni araçla temizlik ve saha hızı artacak

Yüreğir Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

Yüreğir Belediyesi, temizlik ve saha hizmetlerinde performansı artırmak amacıyla toplam 3 sıkıştırmalı çöp kamyonu ve 1 kazıcı yükleyiciyi hizmetine kattı. Yeni araçlarla belediyenin günlük çalışma kapasitesinin ve müdahale hızının yükseltilmesi hedefleniyor.

Temizlik ve fen işleri sahasında beklenen etkiler:

Özellikle çevre temizliği, atık toplama ve saha müdahalelerinde modern ve güçlü araç filoları ekiplerin iş verimliliğini artırıyor. Belediye, bu yatırımla temizlik hizmetlerinin düzenli ve hızlı yürütülmesini; Fen İşleri Müdürlüğünün saha çalışmalarının ise daha etkin planlanmasını amaçlıyor.

Başkan vekilinin değerlendirmesi:

Yüreğir Belediye Başkan Vekili Cafer Boyraz, yeni araçların belediyeye ve ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, 'Hemşehrilerimize daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmak için belediyemizin hizmet kapasitesini güçlendirmeye devam ediyoruz. Yeni araçlarımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Belediye yetkilileri, bu dört yeni araçla ekiplerin sahadaki hareket kabiliyetinin artacağını ve hizmet kalitesinin yükseleceğini vurguladı. Önümüzdeki dönemde araçların bakım ve lojistiğinin de planlanarak, ilçede daha etkin bir hizmet akışı sağlanması hedefleniyor.

YÜREĞİR BELEDİYESİ, TEMİZLİK VE SAHA HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 3 SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU VE 1 KAZICI YÜKLEYİCİYİ HİZMET FİLOSUNA DAHİL ETTİ.