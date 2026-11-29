Olayın özeti:

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı maç, güvenlik gerekçesiyle Gürcistan'ın Batum kentinde gerçekleştirildi. Karşılaşmada tribünde açılan Filistin bayrağına yönelik müdahale, kısa süreli arbede ve farklı takımlardan taraftarların omuz omuza gelmesiyle dikkat çekti.

Polisin müdahalesi ve tribün dayanışması:

Galatasaray taraftarı Oğuzhan Şirin, Batum'a Türk takımlarını desteklemek için arkadaşlarıyla gittiğini, sabah meydanda Beşiktaşlılarla birlikte vakit geçirdiklerini anlattı. Şirin, tribünde birkaç Beşiktaşlı taraftarın Filistin bayrağı açtığını, ardından yaklaşık 20-30 polisin hızla tribüne indiğini söyledi.

Oğuzhan Şirin olayları şöyle aktardı: "Polis aniden, çok çabuk bir şekilde biber gazı sıkmaya başladı. Aşırı fazla kullandılar. Biz de bunları görünce kendi milletimize bu yapılıyor diye dayanamadık, koştuk. Tek amacımız da polisi tribünün dışına püskürtmekti." Şirin, polisin çekilmesiyle olayların sona erdiğini ve maçın normal akışına döndüğünü belirtti.

Karşı tribünde bayrak farklılığı ve tepkiler:

Şirin, karşı tribünde İsrail taraftarlarının rahatça bayrak açtığını ancak kendi tribünlerinde birkaç Filistin bayrağı görünmesine rağmen polisin müdahale ettiğini vurguladı. Ona göre ilk müdahale kale arkası bölümünde gerçekleşti ve Beşiktaşlılar arkadaşlarını korumak için araya girince arbede büyüdü.

Taraftarların ortak söylemi:

Yaşananların ardından tribünde çekilen fotoğrafların Türkiye'ye döndükten sonra tişörtlere basıldığını gördüğünü söyleyen Şirin, bunun kendisini gururlandırdığını ifade etti: "Zulme karşı mukavemet her zaman insana gurur verir." Şirin ayrıca yurt dışında birlik vurgusu yaparak, "Biz yurt içinde birbirimizi yiyebiliriz ama yurt dışında hepimiz Türk milletiyiz" dedi.

Olay sırasında Şirin'in yanında yer alan Fenerbahçe taraftarı Eren Pullu ise süreci, "Ben normalde Fenerbahçeliyim... Polis bir anda taşkınlık yapınca Oğuz'un koştuğunu gördüm. Ben de peşinden koştum. Amacımız arkadaşlarımızı savunmaktı" sözleriyle özetledi. Pullu, Filistin bayrağına yönelik müdahaleyi haksız bulduklarını ve buna sessiz kalmadıklarını ekledi.

Maç sonrası değerlendirme:

Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva karşısında sahadan 2-1 galip ayrılırken tribünlerdeki gerginlik kısa sürede kontrol altına alındı. Hem Oğuzhan Şirin hem de Eren Pullu, yurt dışındaki dayanışmanın önemine dikkat çekti; maç öncesi ve sonrasında meydanda ve kafelerde kurulan sıcak temasları, farklı takımlardan taraftarların ortak tavrını vurguladılar.

Beşiktaş maçının sembol Galatasaraylısı İHA'ya konuştu