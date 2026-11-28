yüzde kilo kaybı ve yaşlanmanın görünümü

Medical Park Antalya Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Coşar, belirgin kilo kaybı ile yaşlanmanın yüz dokusunda yol açtığı değişimleri anlatıyor. Belirgin kilo kaybı ve azalan cilt esnekliği yanak, şakak, çene hattı ve boyunda farklı derecelerde hacim azalması ve gevşemeye neden olabiliyor.

değişimler genellikle komşu bölgelerle birlikte görünür:

Coşar, "Yüzdeki değişimler çoğu zaman komşu bölgelerle birlikte gelişir. Bu nedenle göz çevresi, yanaklar, dudaklar, çene hattı ve boynu bir bütün olarak değerlendiriyor, planlamayı muayene bulguları ve beklentiler doğrultusunda kişiye özel yapıyoruz" dedi. Muayenede hastanın en çok rahatsız olduğu bölge başlangıç noktası olmakla birlikte, o bölgenin durumu komşu dokularla birlikte ele alınmazsa tatmin edici sonuçlar sınırlı kalabiliyor.

göz çevresi ve orta yüz değerlendirmesi:

Üst göz kapağındaki ağırlık hissine veya deri yığılmasına kaşın aşağı yer değiştirmesi de katkıda bulunabilir. Coşar, "Üst göz kapağı estetiği planlanırken kaşın yüksekliği ve şekli de incelenir" diyerek kaş kaldırma ile üst kapak cerrahisinin aynı planda ele alınabileceğini vurguluyor. Alt göz kapağında ise torbalanma, deri gevşekliği ve göz altıyla yanak arasındaki geçiş değerlendiriliyor; yağ dokusunun korunması, yeniden konumlandırılması veya bir kısmının alınması muayene bulgularına göre belirleniyor. Yanak dokusunun aşağı yer değiştirmesi varsa orta yüz germe seçenekleri de düşünülüyor.

yüz germe, boyun ve hacim kaybı:

Alt yüzde gevşeme, çene kenarlarında doku birikimi ve boyunda deri fazlalığı sıkça birlikte gözlemleniyor. Coşar, "Yüz germe, alt yüzde gevşeyen dokuların yeniden konumlandırılması için değerlendirilir. Boyunda gevşeklik, çene altında yağ birikimi veya belirgin kas bantları varsa boyun germe de planlamaya dahil edilebilir" ifadelerini kullanıyor. Amaç, çene hattından boyuna uzanan geçişi doğal bir bütünlük içinde sağlamaktır. Kilo kaybına bağlı hacim azalmalarında kişinin kendi yağ dokusuyla yapılacak yağ enjeksiyonu da planın bir parçası olabiliyor.

dudak oranı ve yüz harmonisi:

Yüz gençleştirme planlamasında üst dudak ile burun tabanı arasındaki mesafe dikkate alınıyor. Coşar, üst dudağın görünürlüğü, gülümseme sırasında dişlerin görünürlüğü ve burun tabanında kalabilecek izler gibi ayrıntıların değerlendirildiğini; bu kriterlere göre üst dudak kaldırma gibi işlemlerin gündeme gelebileceğini aktarıyor.

zamanlama, sağlık durumu ve ortak karar:

Bütüncül planlama önce yüzün tamamına bakmayı gerektiriyor; ardından hangi bölgelerin birlikte ele alınmasının anlamlı olduğuna karar veriliyor. Coşar, kilo kaybının devam edip etmediği, genel sağlık durumu, kullanılan ilaçlar ve iyileşme için ayrılabilecek sürenin işlemlerin zamanlamasını belirlediğini söylüyor. Birden fazla işlem düşünülüyorsa bunların aynı seansta mı yoksa farklı zamanlarda mı yapılacağı kişiye özel planlanıyor. Süreç öncesinde beklenen değişim, izlerin yeri, iyileşme dönemi ve muhtemel riskler şeffaf biçimde değerlendirilerek hasta ile ortak karar veriliyor.

MEDİCAL PARK ANTALYA HASTANESİ PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ UZMANI OP. DR. AHMET COŞAR