Memur-Sen liderinden acil reform uyarısı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Amasya'da eğitimcilerle gerçekleştirilen buluşmada 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası ile Kamu Personel Sisteminde kapsamlı değişiklik yapılması gerektiğini vurguladı. Yalçın, reformun ertelenmesinin sorunu büyüteceğini belirterek, adım atılmaması halinde sosyal maliyetlerin artacağını söyledi.

yasa ve personel sistemi için acil adım şartı:

Toplantıda sendika üyelerine seslenen Yalçın, "4688 sayılı yasada reform ötelemeden, zamana yaymadan yapılmalı. Kamu Personel Sistemi’nde reform konusunu ne kadar ötelerseniz o kadar içinden çıkılmaz hale gelecek. Bir an önce adım atın. Yoksa sosyal maliyet gittikçe şişiyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, mevcut düzenlemelerin işlevsizleştiğini ifade ederek, "Sendika yasamız miadını doldurdu. Krize gebe." dedi.

Yalçın, görev aylıkları ile emekli aylıkları arasındaki ilişkinin bozulduğunu ve bunun çalışanları doğrudan etkilediğini belirtti. Konuşmasında, emeklilik sürecine giren bazı üyelerin dilekçelerini geri çekmek zorunda kaldıklarını aktararak, önceki sistemde görev aylığının yüzde 75'i oranında olan uygulamanın artık yüzde 50’nin altına düştüğünü söyledi.

saha çalışmaları ve bölgesel temaslar:

Yalçın, geçen ayki Suriye ziyaretine de değinerek Şam’da eğitim ve sendikal iş birliği çerçevesinde çalışmalar yürüttüklerini hatırlattı. "Türkiye’nin güvenliği açısından Suriye önemlidir" diyen Yalçın, delegasyonla birlikte bölgede 400 briket ev, 18 derslikli okul, 20 derslikli okul, cami, çocuk parkı ve yetimhane inşa ettiklerini aktardı. İsrail’in bölgedeki politikalarına ilişkin eleştirilerde bulunarak Türkiye’nin Suriye’yi sahipsiz bırakamayacağını ifade etti.

Toplantı, Eğitim Bir Sen Amasya 1 No’lu Şubesi tarafından düzenlendi; AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez de etkinlikte yer aldı.

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI ALİ YALÇIN KONUŞMA YAPTI.