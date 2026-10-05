Dolar 49,0800 -0,05%
Euro 55,0795 -0,33%
Bist 12.426,15 +1,27%
Altın Gram 6.610,22 +0,64%
EUR/USD 1,1199 -0,52%
Brent Petrol 102,81 +0,55%
--°

Yüzde 30’un altına iniş: enflasyonda dezenflasyon süreci ivme kazandı

Cevdet Yılmaz, eylül enflasyon verilerini değerlendirerek yıllık enflasyonun yüzde 29,73'e gerilediğini, dezenflasyonun güçlendiğini duyurdu.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 12:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Yüzde 30’un altına iniş: enflasyonda dezenflasyon süreci ivme kazandı

yılmaz: enflasyonda yıllık oran yüzde 29,73 seviyesine geriledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı değerlendirmede Eylül ayı enflasyon verilerinin ekonomi politikasında kayda değer bir iyileşme gösterdiğini belirtti. Yılmaz, tüketici enflasyonunun Eylül ayında yüzde 1,84 olarak gerçekleştiğini ve yıllık enflasyonun yüzde 29,73 seviyesine gerilediğini açıkladı.

gıda ve temel mal grupları dezenflasyona katkı sağladı:

Yılmaz, yıllık enflasyondaki düşüş eğiliminin hızlandığını ve Orta Vadeli Program çerçevesiyle uyumlu şekilde yüzde 30’un altına inilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Bu iyileşmede özellikle gıda fiyatlarındaki olumlu seyir öne çıktı. Taze meyve ve sebze fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle gıda yıllık enflasyonu bir önceki aya göre 6,2 puan azalarak yüzde 27,6 seviyesine indi. Buna karşın temel mal grubunda yıllık enflasyon yüzde 15,9 ile yatay seyretti.

hizmet enflasyonu ve dışsal risklerin takibi:

Hizmet grubunda ise ulaştırma ve haberleşme hizmetlerindeki aylık artışın etkisiyle hizmet enflasyonu yıllık bazda yüzde 37,7 olarak gerçekleşti. Yılmaz, yıllık kira enflasyonundaki iyileşmenin hizmet grubundaki dezenflasyon sürecini desteklediğini belirtti. Bölgesel ve küresel gelişmelerin enerji ve emtia maliyetleri yoluyla iç fiyatlara yansıyabilecek etkilerinin yakından izlendiğini ifade etti.

Yılmaz, bu dışsal risklerin iç fiyatlara geçişini sınırlamak ve ekonominin dış şoklara karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla para, maliye ve gelir politikalarının güçlü bir eşgüdüm içinde uygulandığını açıkladı. Enflasyon beklentilerinin hedeflerle uyumlu şekilde çıpalamasının önemine dikkat çekti.

Dezenflasyon sürecini kalıcı hale getirme hedefi doğrultusunda tarımsal üretimde verimlilik ve üretim planlamasının geliştirileceğini, enerji arz güvenliğinin artırılacağını, konut arzının güçlendirileceğini ve lojistik maliyetlerinin azaltılmasına yönelik adımların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. Bu tedbirlerin, arz yönlü şokların etkisini zayıflatacağını ve enflasyondaki düşüş eğiliminin belirginleşmesini destekleyeceğini vurguladı.

Sonuç olarak Yılmaz, fiyat istikrarını kalıcı hale getirerek ekonomik öngörülebilirliği artırmayı, sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi ve büyüme ile oluşan refahın vatandaşların yaşam standartlarına yansımasını sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ&#039;IN PAYLAŞIMI

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'IN PAYLAŞIMI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yalova'nın tersaneler öncülüğünde ihracatı ikiye katlandı, 9 ayda 899 milyon dol...
images

Bodrum limanına iki kruvaziyerle 2 bin 888 yolcu geldi
images

Bodrum sezonda kayıpları telafi ederek yabancı ziyaretçi eşiğine yaklaştı
images

Maksutlu'da pancar bereketi: dekara ortalama 10 ton verim

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gişede durdurulan araçtan 2,8 milyon liralık gümrük kaçağı yük ele geçirildi

NÖHÜ’nün teknopark projeleri TEKNOFEST ISIF’26’da iki madalya kazandı

Niğde'nin lezzet hazineleri İstanbul'da sofraya taşındı

İtfaiyenin müdahalesiyle 11. katta mahsur kalan iki işçi kurtarıldı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip