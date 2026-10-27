yüzlerce mermi ve tarihi eserle sonuçlanan iki ilde kaçak silah baskını

Karabük ve Bartın’da eş zamanlı kaçak silah operasyonu

Karabük ve Bartın illerinde kaçak silah ticareti ve bulundurulmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, emniyet birimleri çok sayıda silah, mühimmat ve tarihi eser niteliğinde materyal ele geçirdi. Operasyonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttü.

Ele geçirilen silah ve mühimmat:

Katılan ekiplerin Karabük’te 22, Bartın’da 1 olmak üzere toplam 23 adrese gerçekleştirdiği aramalarda, 32 tabanca, 11 av tüfeği ve 5 pompalı tüfek olmak üzere toplam 48 adet silah ele geçirildi. Ayrıca farklı çaplarda 2 bin 500 fişek ve çok sayıda silah parçası bulundu.

Aramaların kapsamı ve ele geçirilen malzeme, kaçak silah ticareti ve bulundurulmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın boyutunu ortaya koyuyor. Operasyonun eş zamanlı planlanmasıyla delillerin korunması ve şüphelilerin koordineli hareket etmesinin engellenmesi hedeflendi.

Tarihi eser ve gözaltılar:

Aramalarda ayrıca yaklaşık 300 yıllık olduğu değerlendirilen 4 Kur’an-ı Kerim ile bir adet define arama dedektörü bulundu. Bulunan materyallerin niteliği nedeniyle ekipler hem silah kaçakçılığı hem de olası tarihi eser kaçakçılığı yönünde kayıt ve inceleme başlattı.

Operasyon kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve soruşturma devam ediyor.

Yetkililer, operasyonun bölgedeki kaçakçılıkla mücadelede önemli bir adım olduğunu belirterek, benzer olayların tespiti ve engellenmesi için çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Karabük ve Bartın'da kaçak silah operasyonu: 48 silah ele geçirildi